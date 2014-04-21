《分析师观点2》中国3月新增外汇占款超预期回升，短期降准概率下降

路透北京4月21日 - 中国人民银行公布的数据显示，3月全部金融机构新增外汇占款1,892亿元人民币 ，高于前月的1,282亿元。

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，3月末金融机构外汇占款余额为293,851.92亿元；财政性存款余额为31,063.31亿元，较上月减少4,824亿元。

上述两项数据表明，3月份市场因此增加的流动性为6,716亿元。

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以下为分析师评论：

--联讯证券宏观及固定收益高级分析师 杨为敩：

外汇占款同比增速为8.6%，比上一期继续下降，从增速走势来看，我们看到明显的外汇占款的顶部迹象，如果抛开外部货币环境这一因素的话，该指标是一个顺名义周期的变量，从今年年初始，国内的名义周期的预期出现了显着下降的状况，并且在价格与增长因素均较为低迷的环境下，外汇占款流入速率连续下降，这一趋势是符合周期运行特征的。

从结构上来说，我们认为外汇占款增速的下降在于全球式货币宽松的终结预期以及国内人民币汇率的改革深化。总体来看，中美利差在今年很可能是一个缩窄的趋势，外汇占款理论中枢很可能出现边际性下降的趋势，即使国内经济复苏持续，亦难以对外汇占款起到根本上的扭转作用。

按照市场预期来看，人民币贬值速率可能会得到减缓，这根本上来自于美国QE退出的预期后移。我们认为人民币汇率仍保持在相对高估的状态，但向中枢值的回归速率可能减慢，如果外围经济体的政策转向的速率调整的话，则下半年国内资金面可能会软着陆，流动性风险将会下降。

总体来看，外汇占款增速可能会在年内继续缓速下降，而这种下降或将带动人民币汇率进一步保持贬值的趋势。一个重要的观点变化是，近期的外围经济数据或将延缓政策转向的时点，对下半年流动性风险将起到缓释的作用。从近期来看，央行的货币政策的影响力逐渐升高，以去年下半年为例的话，利率升高很大程度上不取决于外汇占款的少增或经济基本面的变化，故外汇占款对资金面的作用可能变为次要因素。

--海通证券宏观分析师 姜超/周霞：

我们的结论是：外汇占款企稳，改善流动性。

第一，3月外汇占款余额为29.39万亿元，月度新增1,892亿元。扣除贸易顺差和FDI，金融项目流入因人民币贬值影响放缓至600亿。

第二，3月财政存款减少4,823.8亿元。公开市场净回笼2,860亿，加上大量缴准，估算超储率将降至2%。3月财政存款减少有部分季节性因素，但同期相比减少规模较大，因3月份财政收入增速大降的同时稳增长刺激影响财政支出有所上升导致。3月份准备金冻结7,880多亿，几种因素综合来看，估算3月超储率将下降至2%。

第三，4月央行净投放加微降准，且贬值预期减弱，预计超储率将小幅回升至2.1%。4月以来公开市场操作货币净投放20亿，4月16日开启定向降准，加上人民币贬值预期略有减弱，预计4月份超储率或有小幅回升至2.1%。

第四、总需求回落叠加流动性改善，意味着衰退性宽松将持续。内外需全面回落，出口出现2010年以来的首次负增长，消费增速从13.5%降至11.9%，投资增速从18.2%降至17.7%。一季度全国地产销量再次出现负增长，目前依然没有改善迹象，总需求回落，叠加流动性改善，衰退性宽松将持续。

--国联证券研究所宏观策略分析师 曹海军：

结构性宽松在二季度会因为外部热钱规模下降而改变。从我们构造的粗口径热钱规模的情况来看，3月份热钱仍然是净流入，不过热钱的规模较前期放缓，这与之前人民币持续贬值有关，也与季节因素相关。按照目前跟踪的境内外汇差情况，4月份的热钱流入有放缓迹象。结合季节性因素变化，二季度外汇占款的规模将进一步收减，这对整个资金面供给产生负面影响。因此，外部资金流入供给不可持续。当二季度资金流入规模下降，会同时导致长端利率和短端利率的上升，这个时候，流动性将全面走向收紧，这无疑会进一步影响到企业生产。二季度的关键还是流动性问题上。

--齐鲁证券研究所分析师 罗文波/刘启元：

从数据来看，市场过于担忧了。汇率贬值以来，没见明显的资本外逃。考虑影响外汇占款的四大主要因素：贸易顺差、FDI、投资收益与资本流动，3月份金融机构新增外汇占款约为1,892亿元人民币，其中贸易顺差77.1亿美元，FDI新增122.39亿美元，按照年度投资收益1,400亿美元月度均值计算，3月份资本外逃迹象并不明显。

汇改初衷是扩大波幅，降低套利空间，人民币汇率双向波动将成为常态。2013年央行在采取高利率去杠杆的同时，导致的结果是资产价格尤其是房地产价格上涨，2014年开始尝试用汇率政策从根源上解决问题，转向“汇率波动+相对中性利率”的政策组合，货币调控政策向“宽货币、紧信用”的组合转移；同时，扩大外汇波动区间，打击热钱套利，用“汇差波动”降低“利差”的稳定套利空间。

在资本市场开放与人民币回流机制中，持有人民币资产与驱使人民币流进来的关键是稳定的投资回报率。而实现这一过程的核心问题是汇率稳定。这意味着加大汇率波动降低热钱套利空间的措施，将大大限制资本市场开放与人民币国际化的力度与效果。

汇率面临新的两难。汇率改革面临一个新抉择：政策能多大程度上让渡于资本的套利空间，从而促进资本市场与人民币国际化对实体经济的拉动作用。汇率的稳定是首要前提，基于此汇率贬值的空间有限。

--国信宏观研究：

3月金融机构新增外汇占款1,892亿元。考虑到3月贸易顺差77亿美元，实际使用外资122亿美元，外汇占款的这一回升主要是季节性的FDI流入和贸易顺差回暖。需要注意的是，2月代客结售汇顺差达到2,805亿元，而同期外汇占款仅回升1,282亿元，因此3月外汇占款的上升也可能是2月高结售汇顺差的延迟反应。这需要3月结售汇数据的进一步验证。

一季度整体外汇占款上升7,548亿元，而同期贸易顺差为1,028亿元，FDI流入315亿美元，约为1,900亿人民币。同时考虑到一季度人民币汇率出现较大幅度的贬值，无论是金融机构还是私人部门的结汇意愿下降，持汇意愿上升。这从外汇存款在一季度新增了423亿美元，而2013年全年也仅新增284亿美元中就可以看出来。贸易顺差不高，FDI流入不多，私人部门结汇意愿还在下降，考虑到这些因素一季度外汇占款的上升幅度就是超预期的。

对一季度外占超预期，可能的解释有两个：一是大规模套利资金流入。从前两月进口数据中，我们可以观察到进口贸易融资攀升的迹象。二是央行授意金融机构购买外汇。这会导致人民币汇率贬值和外汇占款的上升。3月份央行授意金融机构购汇的可能性也同样不能简单排除。这需要3月央行口径外占来进一步验证。

展望二季度，随着美国经济的平稳复苏，我国贸易顺差应会有所回升，而人民币汇率走稳也将平复市场预期，增加私人部门的结汇意愿，因此外汇占款整体来说应会表现平稳。这也意味着短期内央行降准的可能性进一步下降。

--招商证券宏观组：

3月新增外汇占款高于我们此前的预期且较2月回升的原因主要有以下四个：一是，3月海关统计贸易差额由逆差-230亿美元回升为77亿美元的顺差，减弱了市场对贸易持续逆差的担忧，稳定了预期和结汇意愿，对外汇供求的改变和外汇占款回升有影响。

二是，美联储QE退出的负面影响出现阶段性缓解。从我们观察的高频指标看，进入2月中下旬，韩国、台湾和印度等新兴经济体的资本外流情况已显着缓解，这预示中国的国际资本流动环境在3月较2月有所改善。

三是，2月外汇占款与结售汇数据之间的差可能转移到3月。根据外管局公布的数据，2月结售汇顺差规模达2,796亿元人民币，远高于当期1,282亿元的新增外汇占款。从整体看，结售汇和外汇占款数据应该是同一笔兑换业务的不同统计，波动应该基本一致。

四是，3月跨境人民币对外净支付放大外汇占款增量超过1,000亿。回顾过去半年的外汇占款数据预测，整体感觉实际的外汇占款增量要高于招商外汇供求强弱指标的预测值。这背后的原因，我们认为主要和人民币的跨境对外净支付规模快速攀升有关系。

对于未来新增外汇占款走势，有五个变数影响：一是央行扩大人民币汇率波幅后是不是“基本退出”日常干预；二是央行对跨境人民币业务及其背后的套利问题采取怎样的态度；三是汇改后，企业和个人等经济主体的持汇意愿是不是因汇率波动加大而有所增加；四是央行和外管局2014年在人民币资本项目可兑换改革进程的推进速度及其影响；五是人民币汇率波幅扩大后，汇率这一价格信号与外汇占款这一数量信号之间的新关系会怎样。

**相关背景**

--中国央行自3月17日起，将银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%。

--中国人民银行公布，3月末，广义货币(M2)余额116.07万亿元,同比增长12.1%，分别比上月末和去年末低1.2个和1.5个百分点。

--中国人民银行副行长兼中国国家外汇管理局局长易纲表示，中国将循序渐进、协调推进金融改革，在改革次序方面应优先推进汇率市场化。