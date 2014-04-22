《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月22日

*工商时报：

--台湾证交所建立跨境交易平台四部曲，将由台湾、新加坡年底完成首部曲。证交所董事长李述德指出，上周率团与新加坡交易所开会，已达成建立“台星直通车”共识，下半年台股以台湾50成份股、星股也选出逾30档的蓝筹股，在两地相互交易，下一步目标要加入东协交易平台。

--鸿海 董事长郭台铭主导的日本十代面板厂SDP堺工厂去年获利飙高，营业利益达151亿日圆，且看好大电视商机，SDP去年再加码，为抢进4K2K面板市场备足粮草，进行184亿日圆的设备投资，今年基板月产能可望由去年的8万片拉高至12万片、年增五成。

--看好台湾纺织业运用科技开创机能性布料，江苏国营企业悦达纺织申请汇入逾5.3亿台币，参股台湾上市公司南纬实业 ，两岸纺织业携手合作，放眼欧美及大陆市场。

--台湾“楼王”密度最高的黄金钻石地段--台北市大安区仁爱路三段，位于空军总部对面、占地713坪都更案，可谓全台北市竞争最激烈都更案，总计有元大建设、台开公司 、同发建设、以及中悦机构旗下的捷宝建设等四家建商，展开“四抢一”。

*经济日报：

--中央、台北市将联手打房。财政部长张盛和及台北市副市长张金鹗订于今日会谈，张盛和将向台北市提出三大建议，包括再扩大“豪宅税”的实施范围、加速调高房产税基追上市价，以及对非自住房屋加重课税。

--行政院长江宜桦表示任内将把房价所得比降至10倍以下，金管会射出第一箭，昨日业务会报火速通过寿险业可投资社会住宅及老年住宅，持股比率上限从35%提高至45%，以增加寿险业投资相关事业意愿。

--江宜桦昨天和民进党主席苏贞昌会面，政院高层表示，“江苏会”唯一共识是双方都主张核四最后以公投解决，但对于公投门槛维持现状或采简单多数，以及公投时间、方式等看法南辕北辙。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。