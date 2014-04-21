重温稿-《中国新债预测》国开行增发债收益率料贴近二级，三及五年需求更好

* 招标品种: 国开行增发第7-11期固息金融债
* 期限及金额上限：1/3/5/7/10年 均不超60亿元
* 预测区间: 4.54%-4.66%；4.96%-5.13%；5.05%-5.31%；5.38%-5.49%；5.41%-5.54%
* 预测均值: 4.60%；5.05%；5.23%；5.44%；5.48%
* 受访人数: 8位
* 招标时间: 1/3/5年：4月22日9:30-10:30；7/10年：4月22日9:30-11:10
路透北京4月21日 - 中国国家开发银行 周二将增发今年第二轮"福娃债"(五期固息债同发)。路透调查显示，大型银行在4月持有债券到期规模不小，增大其对新债的胃口，支撑一级需求；若资金面维稳，预期明日中标收益率整体上贴近二级水平。
不过交易员并提到，明日招标的三、五年品种有流动性尚佳、绝对收益率偏好的吸引力，故需求可能更好，推低收益率定位。
“上周有政策，这周未必有了，另外临近月末，资金可能也稍微紧一些。(整体上)利率不会明显走低，预计明天中标结果贴近二级。”北京一大型券商分析师称。
上海一银行交易员认为，在4月净供给压力相对较小的背景下，机构配置需求的持续可能仍将有助一级市场的相对稳定。在央行公开市场中性的假设条件下，预计本次国开债中标收益率略低于或持平于二级市场水平。
银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 中，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为4.6045%、5.1474%、5.2838%、5.4564%和5.4712%。
此次增发“福娃债”1/3/5/7/10年期标的券最新成交价对应收益率 分别为4.6850%、5.0800%、5.2800%、5.4400%和5.4950%。
中国农业发展银行周一招标的一至三年期固息债需求较好。交易员表示，宽资金支撑下，机构在一级市场的参与热情基本延续上周来暖势；且相较而言，绝对收益率偏高的三年期品种尤受青睐。
明日国开行债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
各期债券具体发行条款如下：
第7-11期增发债
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发行上限 均为60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：4月22日9:30-10:30
7/10年：4月22日9:30-11:10
招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标
1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标
缴款日 4月24日
起息日 4月8日
分销期 4月23日-4月24日
上市日 1年：4月28日
3/5/7/10年：4月30日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第7-11期债首发及此前增发情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%
(加权) (加权)
4/3增发中标收益率 -- 5.3351% -- 5.6765% --
(加权) (加权)
4/8增发中标收益率 4.7650% 5.2983% 5.5027% 5.6668% --
(加权) (加权)
4/15增发中标收益率 4.5911% 5.1768% 5.3208% 5.5172% 5.5337%
(加权) (加权) (完)
(发稿 康熙泽；审校 张喜良)