《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(4月21日-25日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国央行：调降县域农商行和农合行存准，幅度超预期但总体影响小

中国人民银行周二称，决定从4月25日（周五）起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点，两者分别执行16%和14%的准备金率。央行称，此举不意味稳健货币政策取向的改变，在稳健货币政策取向下，不会影响银行体系总体流动性。

--《综述》中国微刺激第三波出炉，首推80个基建项目吸引社会资本参与

为稳住下行的经济增速，中国国务院连续第三周出台定向微刺激措施，在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目，并首批推出80个示范项目面向社会公开招标，以鼓励和释放民间投资动力。

--中国金融：加大涉农信贷投放和政策支持力度，落实好差别存准制度--总理

中国国务院总理李克强指出，要加大涉农信贷投放和政策支持力度，落实好差别化存款准备金制度，完善金融监管和风险防控机制。加强金融对‘三农’的支持，对于强化粮食安全保障、建设现代农业、增加农民收入、缩小城乡差距，具有重要意义，涉农金融机构要树立普惠金融理念。

--中国金融：丰富农村金融服务主体，鼓励建立相关投资基金--国务院

中国国务院办公厅发布相关意见表示，将丰富农村金融服务主体，鼓励建立农业产业投资基金、农业私募股权投资基金和农业科技创业投资基金；支持组建主要服务“三农”(农业、农村、农民)的金融租赁公司。

--中国数据：汇丰4月制造业PMI初值扭转五个月跌势，预示经济有所回温

汇丰中国4月制造业PMI初值升至48.3，略高于上月终值48，已在50下方徘徊四月，不过这是PMI连续下跌五个月后首次回升，新订单指数亦脱离此前的19个月低点。预示中国经济在微刺激之下有所回温。

--中国经济：采取措施化解钢铁业产能过剩等困难，PX项目环保优先--工信部

产能严重过剩的中国钢铁行业屋漏偏逢连夜雨，一季度遭遇需求不利价格下跌。中国工业和信息化部表示，针对钢铁行业目前存在的困难，工信部将采取化解严重产能过剩、对重点地区进行结构调整等措施。

--中国能源：要开工一批重大项目，适时启动新核电项目建设--国务院总理

中国国务院总理李克强在新一届国家能源委员会首次会议上表示，要积极发展清洁能源，推动改善环境质量；并要开工一批重大项目，适时启动新的核电重点项目建设、有序开工合理的水电项目等。

--中国经济：预算法修正草案适度放开地方债，设“防火墙”规范举债行为

中国证券报报导，刚刚提交全国人大的预算法修正案草案三审稿拟适度放开地方政府举债权限，同时设立多道“防火墙”规范政府举债行为。

--中国税收：一季度营改增减税375亿元，电信业试点正在准备--国税总局

中国国家税务总局公布，一季度全国因实施营业税改征增值税减税 375亿元人民币。货物和劳务税司司长杨益民表示，目前国税总局正在与财政部一起做上半年电信业营改增试点的准备，还要抓紧制定在生活服务业实施以及在建筑业和不动产开展营改增试点的方案，力争2015年实现增值税对货物和服务的全覆盖。

--中国外汇：密切监测跨境资金流动，加强完善金融机构外汇业务检查--外管局

中国外汇管理局周三称，2014年将密切监测跨境资金流动，防范跨境资金双向流动冲击，坚守不发生系统性、区域性金融风险的底线，不断加强和完善对银行等金融机构的外汇业务检查。

--《综述》人民币看空情绪共振，引发贬值加速担忧

人民币汇率市场似乎山雨欲来风满楼。经历一段时间的汇价信号混杂、经济预期分歧、监管态度暧昧，企业购汇避险的意愿正在逐渐转浓，市场预期有形成贬值合力的苗头。从4月9日到周四收盘，人民币兑美元即期汇率从最强的6.1850元贬至最弱的6.2509元，12个交易日贬去659个点子或1.05%，使年初至今的贬值幅度扩大到3.12%。

--《分析师观点》中国3月新增外汇占款超预期回升，短期降准概率下降

中国人民银行公布的数据显示，3月全部金融机构新增外汇占款1,892亿元人民币 ，高于前月的1,282亿元。国信宏观研究认为，外汇占款的这一回升主要是季节性的FDI流入和贸易顺差回暖，展望二季度，随着美国经济的平稳复苏，中国贸易顺差应会有所回升，而人民币汇率走稳也将平复市场预期，增加私人部门的结汇意愿，因此外汇占款整体来说应会表现平稳。这也意味着短期内央行降准的可能性进一步下降。

--中国外汇：3月远期净结汇骤减至27亿美元，因企业对冲购汇意愿增强

随着人民币贬值和双向波动特征日趋明显，企业的汇率操作风格正 在发生变化。中国国家外汇管理局公布的数据显示，3月份代客远期结售汇顺差环比骤降200亿美元至27亿美元，因远期结购汇意愿一减一增。

--中国外汇：首季国际收支维持“双顺差”，但二季度资本净流入压力料缓解

中国国家外汇管理局称，首季国际收支继续呈现“双顺差”格局，市场预期二季度国际收支将更趋平衡，汇改以及汇率预期变化等将纾缓二季度资本流入压力。当季中国经常项目顺差72亿美元，资本和金融项目顺差1,183亿美元。

--中国外汇：跨境资金净流入格局未变，双向波动将成新常态--外管局

中国外管局国际收支司司长管涛称，当前跨境资金净流入的格局还没有改变，但资金流动正在出现积极变化，未来资金流动和人民币汇率的双向波动将会成为一种新常态。

--中国经济：将从人口管理、土地管理等方面推进新型城镇化改革--发改委

中国国家发改委主任徐绍史表示，将从人口管理制度、土地管理制度、创新城镇化资金保障机制、健全城镇住房制度、强化生态环境保护制度等五方面改革入手，推进中国特色新型城镇化道路建设。

--《市场聚焦》“中国式扭转操作”推进路线图

中国上周推出“定向降准”再释放松暖意，而央行公开市场却转为净回笼资金，这看似矛盾的一收一放政策操作，似乎勾勒出中国式扭转操作的推进路径情景。与美联储扭转操作(Operation Twist)不同，中国央行并没直接入市购买长期债券，而是基于本国市场特征采取有助于从边际上改变收益率曲线形态的一系列举措。

--中国经济：福布斯富豪榜华人数量占比创新高，内地富豪逾一半

福布斯中文版发布华人富豪榜，有290位华人荣登2014福布斯全球富豪榜，人数占比达到了17.6%的新高，其中来自中国内地的富豪人数为152位，超过华人富豪总数的一半。 ========================================================================== 【金融/证券/保险】

--中国金融：银监会发文整顿农村金融机构非标资产，要求年底完成整改

继对商业银行理财投向非标资产进行整顿后，中国银监会扩张非标治理范围。第一财经日报引述银监会近期下发通知称，农村中小金融机构非标资产投资总余额（理财加自有和同业资金投资）不得高于上一年审计报告披露总资产的4%。

--中国金融：银监会核准六家银行实施资本管理高级方法，提高资本使用效率

中国银监会称，已经核准了工、农、中、建等六家银行实施资本管理高级方法。其他两家银行还包括交通银行、招商银行。

--中国保险：保监会拟规范保险资金投资集合资金信托计划，以防范风险

为防范保险资金运用风险，中国保险监督管理委员会拟规范投资信托产品行为，提出所投资的集合资金信托计划，基础资产限于融资类资产和风险可控的非上市权益类资产。征求意见稿还规定，保险资金不得投资单一信托，不得投资基础资产属于国家明令禁止行业或产业的信托计划。

--《分析》中国央行小额净回笼维持稳健，短期全面降准料难见

中国稳增长政策微调本周接连现身，先前放松预期得以验证。本周公开市场操作小额净回笼，稳定中性操作中，引导资金在各机构间分布更合理；货币政策持续稳健基调，市场多数预期二季度全面下调法定存准率的可能性不大。市场人士并指出，政策微调稳增长，或更多体现在财政等其他方面，货币政策可操作的空间并不大。根据流动性和基本面变化，公开市场后期也会出现一些小调整，但维持货币市场利率基本稳定的大基调不会变。

--中国债市：企业债招标主体门槛降低，信用债发行市场化提速

中国国家发展和改革委员会发布的相关指引，解除了企业债招标发行方式在发行规模和评级等方面的限制条款，算上本周稍早的央行金融市场司相关文件，银行间信用债发行市场化明显提速。

--中国新股：IPO预披露企业再增22家，春秋航空拟募资25亿元

中国证监会网站刊登A股首次公开发行（IPO）公司的预披露材料，一共有22家公司公开披露其IPO计划，其中国内首家民营航空公司春秋航空拟募资约25亿元人民币。而周二晚间发布的第三批19家公司的首次公开发行（IPO）预披露材料，其中包括国泰君安证券、东方证券和东兴证券三家券商。

--中国个股：广汇能源率先公布优先股预案，募集资金至多50亿元

尽管业内预期大型银行股会成为优先股的先行先试者，但中国民营能源公司--广汇能源 却率先公布其优先股的发行预案，公司拟分批非公开发行不超过5,000万股，募集资金至多50亿元人民币。

--中国证券：证监会官员称支持各类主体申请公募基金管理牌照

中国证监会证券基金机构监管部副主任徐浩表示，当前资产管理行业面临难得的发展机遇和巨大发展空间，监管要从三方面为行业创新发展创造环境，其中将放宽机构设立限制，支持各类主体申请公募基金管理牌照。

--中国基金：首季亏658亿元，除货币基金外其他开放基金均遇净赎回

中国证券报报导称，截至目前天相投顾统计的81家基金公司旗下1,917只基金（A、B、C级分开统计，分级基金合并）一季度合计亏损658亿元人民币；开放式基金获净申购约4,641亿份，净申购比例15.6%，份额大幅增长主要来自货币基金。

--中国基金：首家公募基金股权改革花落中欧基金，核心管理团队持股

中国公募基金股权改革终破冰。中国证券报报导称，中欧基金股权改革方案已正式走完相关流程，获准实施；包括董事长窦玉明等五人在内的核心管理团队持股，通过个人出资方式获得原有股东的部分股权转让，成为新基金法颁布后国内首家公募基金股改成功案例。

========================================================================== 【行业/公司】

--中国能源：自周五起汽、柴油价格每吨分别提高155元和145元--发改委

中国国家发展和改革委员会称，决定将汽、柴油价格每吨分别提高155元和145元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.11元和0.12元，调价执行时间为4月24日24时。

--中国能源：2020年天然气供应能力要达到4,000亿立方米--发改委

中国国家发展和改革委员会表示，将增加天然气供应，中国2020年天然气供应能力目标为4,000亿立方米，力争达到4,200亿立方米。

--中国能源：3月全社会用电量4,544亿千瓦时，同比增长7.2%--国家能源局

中国国家能源局称，3月份，全社会用电量4,544亿千瓦时，同比增 长7.2%。刊登在能源局网站上的新闻稿称，1-3月，全国全社会用电量累计12,788亿千瓦时，同 比增长5.4%。

--中国钢铁：一季度钢铁业整体亏损23亿元，银行收紧相关贷款

中国钢铁工业协会副会长王晓齐表示，今年一季度国内钢铁业整体亏损23亿元人民币，其中钢铁主业亏损41亿元。

--中港股业绩：中国银行首季净利453.6亿元，同比增长13.9%

按市值计中国第四大银行--中国银行 公布，今年首季净利同比增长13.9%至453.6亿元人民币，每股收益0.16元。同期净息差为2.29%，同比提高0.07个百分点。

--中国黄金：消息人士称政府允许北京进口黄金，市场盛传央行增持黄金储备

熟知情况的消息人士表示，中国已允许经由首都北京进口黄金，在该国可能提高官方储备之际，此举将有助于该国在不引人注意的情况下继续买入黄金。

--香港新股：万洲国际削减IPO规模至最多18.8亿美元--销售文件

据路透所见销售文件，万洲国际将削减香港首次公开发行(IPO)规模，从原定的53亿美元降至最多18.8亿美元。该公司将将发售12.99亿新股，低于原计划的36.5亿新股和现有股。招股价区间维持为8-11.25港元。

--中国企业：傅育宁走马上任华润集团董事长，卸任招商局集团董事长职务