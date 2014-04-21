东南亚股市：菲律宾股市接近九个月高点，受助于企业财报预期良好

路透河内4月21日 - 菲律宾股市收在九个月高点附近，受助于市场预期企业财报向好，以及政府调整基础建设支出计划；大多其他东南亚股市周一微升。
菲律宾股市 突破了6680点的关键阻力位，Asiasec Equities市场策略师Manny Cruz表示，这是在企业发布第一季财报前，受外资和国内机构调整仓位支撑。
“迹象显示，所有版块的获利都可能高于7%的一致预估...很多公司今年可能取得大幅增长，”Manny表示。
菲律宾政府近期调整了基础建设计划，同样也支撑了市场人气。该国政府将2016年前的贫困率上调至更加现实的水平。
菲律宾股市跳涨1.44%，收在6767.51点，为2013年7月25日以来最高。
马来西亚股市 和新加坡股市 也有微升，但交投清淡；泰国股市 连续第四日上涨，收在五个月新高。
不过，印尼股市 小跌0.1%；越南股市接近10周低点，因预期将进一步下跌的投资者止损离场。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 421.24 0.11 +0.03 +8.46 388.37
新加坡 3255.83 2.03 +0.06 +2.79 3167.43
马来西亚 1862.93 10.24 +0.55 -0.22 1866.96
泰国 1413.07 3.89 +0.28 +8.81 1298.71
印尼 4892.29 -4.76 -0.10 +14.46 4274.18
菲律宾 6767.51 96.33 +1.44 +14.90 5889.83
越南 566.15 0.82 +0.15 +12.19 504.63
(完)
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(编译 朱晓军; 审校 田建华)