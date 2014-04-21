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亚洲 | 2014年 4月 21日 星期一 20:24 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及九个月高位，新加坡现货市场需求持坚

路透新加坡4月21日 - 周一亚洲汽油裂解价差触及九个月高位每桶10.83美元，因新加坡现货市场需求持坚，共交易30万桶。

1月新加坡现货市场每日平均成交量为10万桶。

交易商称，印度Essar Oil公司旗下一汽油生产装置停工后减少汽油产量，市场或许仍在受影响。

新加坡库存增加也没有压低人气。官方数据显示，截至4月16日当周，新加坡岸上轻质馏分油库存来到四周高位1,226.2万桶。

数据显示，4月16日当周印度向新加坡出口约16万桶汽油，是此前一周的约八倍。

官方数据显示，中国3月出口约54.3万吨汽油，是2011年1月以来最高的单月出口数量。

亚洲石脑油裂解价差周一持平，报每吨134.70美元。

交易商称，韩国LG化学买入至少5万吨5月下半月至6月上半月运抵大山港口的石脑油，成本加运费价为每吨较日本报价溢价15.75-16.00美元。(完)
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