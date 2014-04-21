国际油市：亚洲汽油裂解价差触及九个月高位，新加坡现货市场需求持坚

韩国已公布经济指标--2017/5/4
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透新加坡4月21日 - 周一亚洲汽油裂解价差触及九个月高位每桶10.83美元，因新加坡现货市场需求持坚，共交易30万桶。
1月新加坡现货市场每日平均成交量为10万桶。
交易商称，印度Essar Oil公司旗下一汽油生产装置停工后减少汽油产量，市场或许仍在受影响。
新加坡库存增加也没有压低人气。官方数据显示，截至4月16日当周，新加坡岸上轻质馏分油库存来到四周高位1,226.2万桶。
数据显示，4月16日当周印度向新加坡出口约16万桶汽油，是此前一周的约八倍。
官方数据显示，中国3月出口约54.3万吨汽油，是2011年1月以来最高的单月出口数量。
亚洲石脑油裂解价差周一持平，报每吨134.70美元。
交易商称，韩国LG化学买入至少5万吨5月下半月至6月上半月运抵大山港口的石脑油，成本加运费价为每吨较日本报价溢价15.75-16.00美元。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
路透伦敦5月3日 - 美国铝行业代表正与欧盟同业商谈，并致信英国首相特雷莎梅，敦促各方采取行动应对中国对该行业“高额的非法补贴”，认为这威胁到西方国家的工作机会。