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债券 | 2014年 4月 21日 星期一 23:33 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.030%，投标倍数为4.64

路透华盛顿4月21日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.030 中值 0.025 低值 0.010 投资 0.030 价格 99.992417 高值得标比率 52.49% 投标倍数 4.64 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,378,000 总投标 116,075,945,500 竞争性投标得标 24,473,377,500 非竞争性投标得标 427,000,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/04/24 到期日 2014/07/24 CUSIP码 912796BT5 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 李军)
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