德国经济：在第一季表现强劲后有所放缓，但不代表长期迹象--财政部

中国保险：一季度保险业资产较年初增7%，资金运用平均收益率1.33%--保监会
路透上海5月4日 - 中国保监会周三公布的数据显示，今年一季度，全行业保险业资产总量16.18万亿元人民币，较年初增长7.04%。保险公司资金运用收益1,856.28亿元，同比增加470.81亿元，增长33.98%；资金运用平均收益率1.33%，同比上升0.13个百分点。
财政部称，最近的数据让其有理由相信本国经济在好转，而且这种向好势头今年将愈发广泛。
政府预计今年经济成长1.8%，主要由于随着消费者受益于就业市场强劲、薪资合理、通胀温和，而且低利率降低民众储蓄意愿，民间消费强劲上升。
路透调查分析师预计，德国经济今年前三个月增长0.6%，第二季将成长0.4%。
财政部预计通胀仍将保持温和，称消费者物价今年将上升1.4%，明年增1.9%。
“没有明显的通缩风险，”财政部称。
财政部指出，德国3月税收较上年同期增长7.2%至553.6亿欧元，受助于所得税和消费税收入增加。
今年第一季，税收收入达到约1,400亿欧元，比上年同期高3.7%。(完) (编译 郑茵/李爽 审校 张荻/孙茉莉)
路透上海5月4日 - 中国保监会周三公布的数据显示，今年一季度，全行业保险业资产总量16.18万亿元人民币，较年初增长7.04%。保险公司资金运用收益1,856.28亿元，同比增加470.81亿元，增长33.98%；资金运用平均收益率1.33%，同比上升0.13个百分点。
* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿；3年：70亿元；5年：50亿元；10年：120亿 * 招标时间：1/3/5年：5月4日14:30-15:30；10年：5月4日14:30-16:10 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.65%-3.72%；4.00%-4.05%；4.16%-4.25%；4.17%-4.22% * 预测均值：3.68%；4.02%；4.20%；4.19% 路透上海5月3日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一、三、五和10年四期 债。路透调查显示，近日现券二级震荡偏弱，而今日一级国债和农发债短端需求偏弱，虽然 午后资金面紧张势头略缓，但可持续性仍不确定，预计明日国开债整体需求一般，收益率预 测均值分别落在3.68%、4.02%、4.20%和4.19%。 北京一券商交易员表示，国开新债整体估计需求比较一般，“最近短端的不太乐观， 感觉国开一年的有点悬，还得看看明天资金面状况。”
(更正：因译文有误，内文第六段应为欧元兑美元“稍早高见1.0936美元”，非“之后回升 至1. 0936美元”) * 美联储在政策声明中称首季经济成长疲弱是暂时性的 * 美元兑日圆触及逾六周高位 * 欧元兑美元跌穿1.09美元。 路透纽约5月3日 - 美元周三普涨，兑日圆触及逾六周高位，此前美国联邦储备理事会( 美联储/FED)暗示仍在今年再升息两次的正轨上。 美联储维持利率不变，在结束两日货币政策会议后发布的声明中淡化了首季经济成长疲 弱的影响，并强调就业市场强劲，暗示美联储可能早至6月就再度收紧货币政策。 联储还表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀不断向美联储的目标水准 回升。 美元兑日圆 一度大涨0.7%，触及3月21日来最高的112.69日圆，因美联储声明强 化了6月升息及下半年再加息一次的预期。 “看来很有可能在6月加息，”Brown Brothers Harriman新兴市场货币策略部门全球主 管Win Thin表示。