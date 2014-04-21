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债券 | 2014年 4月 22日 星期二 06:42 BJT

德国经济：在第一季表现强劲后有所放缓，但不代表长期迹象--财政部

财政部称，最近的数据让其有理由相信本国经济在好转，而且这种向好势头今年将愈发广泛。

政府预计今年经济成长1.8%，主要由于随着消费者受益于就业市场强劲、薪资合理、通胀温和，而且低利率降低民众储蓄意愿，民间消费强劲上升。

路透调查分析师预计，德国经济今年前三个月增长0.6%，第二季将成长0.4%。

财政部预计通胀仍将保持温和，称消费者物价今年将上升1.4%，明年增1.9%。

“没有明显的通缩风险，”财政部称。

财政部指出，德国3月税收较上年同期增长7.2%至553.6亿欧元，受助于所得税和消费税收入增加。

今年第一季，税收收入达到约1,400亿欧元，比上年同期高3.7%。(完) (编译 郑茵/李爽 审校 张荻/孙茉莉)
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