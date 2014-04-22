汽车产业：戴姆勒称北京新厂年产能有望达到35万辆

路透4月22日 - 北京奔驰汽车生产主管Rene Reif周一表示，如果消费者有这样的需求，戴姆勒 能够将北京工厂的年产能增至35万辆。

在开始制造梅赛德斯奔驰C级长轴距版轿车之前，戴姆勒正在扩张北京新厂，这是该公司全球扩张计划的组成部分。

北京车厂去年制造了12万辆梅赛德斯-奔驰汽车，目前主要为E级和C级轿车，很快会开始制造GLA紧凑型运动多功能车(SUV)。