汽车产业：戴姆勒称北京新厂年产能有望达到35万辆

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
路透4月22日 - 北京奔驰汽车生产主管Rene Reif周一表示，如果消费者有这样的需求，戴姆勒 能够将北京工厂的年产能增至35万辆。
在开始制造梅赛德斯奔驰C级长轴距版轿车之前，戴姆勒正在扩张北京新厂，这是该公司全球扩张计划的组成部分。
北京车厂去年制造了12万辆梅赛德斯-奔驰汽车，目前主要为E级和C级轿车，很快会开始制造GLA紧凑型运动多功能车(SUV)。
该主管周一在北京表示，到2014年底，北京厂的产能将在14万辆左右。(完) (编译 石冠兰 审校 徐文焰)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。