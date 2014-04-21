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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 07:55 BJT

《全球汇市》美元淡静交投中守在高点，未来两日面临事件风险

“如果欧洲央行总裁寻求在2014年下半年之前实施更多非常规举措，那么欧元/美元可能继续回吐本月稍早反弹的升幅。”

德拉吉计划于周四在阿姆斯特丹发表主旨演讲。他最近阐明欧元走强可能是触发该央行放宽政策的诱因。

美元兑新西兰元等商品货币也略走升，新西兰元兑美元 降至两周半低位的0.8555美元。

尽管市场已充分消化新西兰央行周四将再次升息的可能性，但益发认为该央行今年可能抑制外界对其积极收紧政策的预期。

Westpac Bank分析师Imre Speizer说，“我们预计那一页声明的语调将比以往更为谨慎，主要是受汇率高企和通胀数据疲软的影响。”

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3792 1.3791 +0.01 +0.34 1.3745

美元/日圆 102.65 102.61 +0.04 -2.52 105.30

欧元/日圆 141.55 141.51 +0.03 -2.20 144.73

美元/瑞郎 0.8849 0.8850 -0.01 -0.88 0.8928

英镑/美元 1.6792 1.6790 +0.01 +1.43 1.6556

美元/加元 1.1013 1.1009 +0.04 +3.70 1.0620

澳元/美元 0.9337 0.9326 +0.12 +4.76 0.8913

新西兰元/美元 0.8572 0.8568 +0.05 +4.46 0.8206

澳元/日圆 95.840 95.690 +0.16 +2.12 93.850

新西兰元/日圆 87.990 87.950 +0.05 +1.83 86.410

英镑/日圆 172.34 172.28 +0.03 -1.14 174.33

澳元/新西兰元 1.0886 1.0877 +0.08 +0.35 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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