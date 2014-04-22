中国新股：第二批18家IPO预披露企业亮相，万达院线拟募资约20亿元

路透上海4月22日 - 中国证监会网站周一晚间刊登了18家拟首次公开发行（IPO）企业的预先披露材料，至此，前两批预披露企业达46家。其中中国首富王健林的万达集团旗下万达院线拟登陆中小板，计划募集资金约20亿元。

这18家预披露企业包括七家上交所拟上市企业、六家中小板拟上市企业和五家创业板拟上市企业。其中有两家公司，即浙江新澳纺织和康新（中国）设计工程的上市地由原先的深圳中小板改为沪市主板。

在这18家预批露公司中，万达院线是一大亮点。这是万达集团旗下正在推进A股上市的两家子公司之一，另一家为拟在上证所上市的大连万达商业地产。

据预披露材料，万达院线本次发行新股与公司股东发售股份数量之和，不低于本次发行后总股本的10%，且不超过6,000万股。募集资金将用于影院建设项目和补充流动资金，项目预计总投资20亿元，将全部使用募集资金进行投资。

万达院线是中国最大电影院线，拥有已开业影院142家，以营收计2013年国内市场份额为14.52%。