中国新股：第二批18家IPO预披露企业亮相，万达院线拟募资约20亿元

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
路透上海4月22日 - 中国证监会网站周一晚间刊登了18家拟首次公开发行（IPO）企业的预先披露材料，至此，前两批预披露企业达46家。其中中国首富王健林的万达集团旗下万达院线拟登陆中小板，计划募集资金约20亿元。
这18家预披露企业包括七家上交所拟上市企业、六家中小板拟上市企业和五家创业板拟上市企业。其中有两家公司，即浙江新澳纺织和康新（中国）设计工程的上市地由原先的深圳中小板改为沪市主板。
在这18家预批露公司中，万达院线是一大亮点。这是万达集团旗下正在推进A股上市的两家子公司之一，另一家为拟在上证所上市的大连万达商业地产。
据预披露材料，万达院线本次发行新股与公司股东发售股份数量之和，不低于本次发行后总股本的10%，且不超过6,000万股。募集资金将用于影院建设项目和补充流动资金，项目预计总投资20亿元，将全部使用募集资金进行投资。
万达院线是中国最大电影院线，拥有已开业影院142家，以营收计2013年国内市场份额为14.52%。
在第二批预披露名单中，华安证券成为多家排队券商中首个进行预披露的券商。其招股说明书显示，公司拟上市地为上交所，本次申请发行股票不超过8亿股，发行募集资金拟全部用于补充公司资本金。 根据新的IPO审批流程，证监会正式受理申请材料后即安排预先披露，未来相信还会有更多企业提交材料，预披露将常态化。但发布预披露材料并不意味着发审会将立刻重启。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。