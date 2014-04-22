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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 08:45 BJT

金砖国家：4月21日股汇市收盘纵览

路透4月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低0.11%，报1,010.76点。

中国股市：沪综指收跌1.5%至半个月新低,IPO再启预期令大盘承压

中国汇市：人民币触及一个月低位后收贬，大行引发双向波动

香港股市：休市

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拉美股市：巴西市场仍在休市。墨西哥股市 下跌0.34%，铜矿商墨西哥集团 跌近2%。智利股市 跌0.22%，零售商Falabella 下滑1.8%。

拉美汇市：墨西哥披索走坚，智利披索在清淡交投中走低

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南非汇股市： 因假期而休市

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印度股市：触及纪录高位，Axis Bank等银行在本周稍晚公布财报前股价扬升。印度最高法院批准果阿邦恢复采矿，亦提振市场人气。BSE指数 收高0.6%，报22,764.83点。NSE指数 涨0.56%，报6,817.65点%。

印度汇市：印度卢比触及一个月低点，并创3月20日来最大单日跌幅，因石油和天然气进口商对美元的需求颇高，且乌克兰紧张情势持续搅动全球市场。卢比兑美元 收在60.59/60，此前触及3月24日以来最低位60.61，低于上周四收盘位60.29/3。卢比下跌0.5%，为3月20日来最大单日跌幅。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 下跌0.69%收报647.41点。指标RTS指数 跌1.02%，报1,187.940点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.33%，至35.7265卢布；卢布兑欧元 涨0.04%，至49.2125卢布。(完) (整理 王翔琼；审校 张荻)
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