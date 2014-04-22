金砖国家：4月21日股汇市收盘纵览

中国股市：沪综指收跌1.5%至半个月新低,IPO再启预期令大盘承压

拉美股市：巴西市场仍在休市。墨西哥股市 下跌0.34%，铜矿商墨西哥集团 跌近2%。智利股市 跌0.22%，零售商Falabella 下滑1.8%。

南非汇股市： 因假期而休市

印度股市：触及纪录高位，Axis Bank等银行在本周稍晚公布财报前股价扬升。印度最高法院批准果阿邦恢复采矿，亦提振市场人气。BSE指数 收高0.6%，报22,764.83点。NSE指数 涨0.56%，报6,817.65点%。

印度汇市：印度卢比触及一个月低点，并创3月20日来最大单日跌幅，因石油和天然气进口商对美元的需求颇高，且乌克兰紧张情势持续搅动全球市场。卢比兑美元 收在60.59/60，此前触及3月24日以来最低位60.61，低于上周四收盘位60.29/3。卢比下跌0.5%，为3月20日来最大单日跌幅。