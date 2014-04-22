《香港报摘》--信报4月22日

* 要闻版头条：

--本港二手楼市爆蚀让潮，近日不少内地投资客就算亏损亦沽货套现，＂半新楼＂惨成重灾区。市场消息透露，鸭脷洲南湾有内地业主削价250万港元出售，计及佣金及交易杂费后亏损逾120万港元。

* 其他：

--中纪委上周四晚宣布华润集团董事长兼党委书记宋林因违纪违法，正接受组织调查。分析预期，今天复活节后港股开市，在本港上市的华润电力 及华润燃气 将是华润系股份的重灾区。

--扎根中部河南省的建业地产 主席胡葆森期望，全年物业销售可由去年140亿元人民币提升至2018年的500亿元，并指看不到未来10年有踏足河南省以外地区的需要。

--港股透过另类交易平台（泛指＂黑池＂）进行的交易仅占总成交1.5%，市场预期，证监会的新措施推出后，将加速行业整合，令黑池占大市交投更少。独立评论员David Webb再次跟监管机构唱反调，认为所有措施都是政府为了保护港交所 的垄断地位而设。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。