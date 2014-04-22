《香港报摘》--信报4月22日

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
* 要闻版头条：
--本港二手楼市爆蚀让潮，近日不少内地投资客就算亏损亦沽货套现，＂半新楼＂惨成重灾区。市场消息透露，鸭脷洲南湾有内地业主削价250万港元出售，计及佣金及交易杂费后亏损逾120万港元。
* 其他：
--中纪委上周四晚宣布华润集团董事长兼党委书记宋林因违纪违法，正接受组织调查。分析预期，今天复活节后港股开市，在本港上市的华润电力 及华润燃气 将是华润系股份的重灾区。
--扎根中部河南省的建业地产 主席胡葆森期望，全年物业销售可由去年140亿元人民币提升至2018年的500亿元，并指看不到未来10年有踏足河南省以外地区的需要。
--港股透过另类交易平台（泛指＂黑池＂）进行的交易仅占总成交1.5%，市场预期，证监会的新措施推出后，将加速行业整合，令黑池占大市交投更少。独立评论员David Webb再次跟监管机构唱反调，认为所有措施都是政府为了保护港交所 的垄断地位而设。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。