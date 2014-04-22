《香港报摘》--其他报纸重要消息4月22日

* 明报：

--被形容为电动车中的法拉利的Tesla ，创办人兼CEO Elon Musk昨日在北京表示，有意将旗下电动车在未来三至四年内，改在中国生产。

--据市场消息指出，中国两大铁路制造商之一的中国北车 ，以及中国主要原油及铁矿石进口港青岛港，上周已成功通过香港上市聆讯，将于本周起开始上市前推介，估计集资合共约20亿美元。

* 星岛日报：

--据机场管理局内部最新估算，机场第三跑道的最新造价贴近1,500亿港元，若现时高速的人工与物料增长率持续，更不排除最终造价会高达1,800亿港元，而2011年时估算为1,362亿港元。

--据悉，廉政公署正式跟进华懋慈善基金帐目管理问题，并于本月10日派员上门进行调查，行动中出动六辆车，并带走大批文件。

* 苹果日报：

--广州广船国际 公布，公司正和控股股东中国船舶工业集团，筹划重大资产重组事项，公司拟发行新股，以购买相关资产。市传广船将注入华南地区黄埔文船的资产，以实现华南地区造船业资产整体上市。

* 东方日报：

--港交所 将于今天公布，计划下半年推出包括铜、铝等在内的全新商品期货合约，将以现金结算。期货界认为，铜及铝在内地有需求，预期产品会受投资者欢迎。

--中信泰富 2008年因对冲澳元而招致外汇亏损的事件余波未了。消息透露，近日证监会要求部分券商提交08年9月初至10月中有关中信泰富的交易纪录，显示证监会未完成调查或未结案，同时因民事追讨期限快将届满，不排除监管机构加速调查步伐。

* 文汇报：

--远洋地产 总裁李明表示，公司今年加快对二三线城市100万平方米以上的超大规模项目去库化，年度销售额力争达到400亿元人民币，预计全年周转率由目前的23%提高至约30%。

* 大公报：

--创维数码 行政总裁杨东文透露，今年OLED电视机的销售目标为20万台。(完)