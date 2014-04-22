《中国报摘》--中国证券报4月22日

* 头版头条:

--截至22日，天相投顾统计的中国81家基金公司旗下1,917只基金一季度合计亏损658亿元人民币；一季末，基金前三大重仓行业分别为制造、软件信息技术和金融。

* 其他:

--中国证监会昨日集中预先披露18家IPO排队企业首次公开发行股票招股说明书（申报稿）。至此，前两批预披露企业达46家。

--21日提交全国人大审议的预算法修正案草案拟适度放开地方政府举债的权限，同时设立多道“防火墙”规范政府举债行为。

--中国保监会公布，截至3月底，保险资金运用余额82,228.33亿元，较年初增长6.97%。其中，股票和证券投资基金8,459.64亿元，较2月底增加128.79亿元，占比10.29%。

--记者了解到，以直购电为主的云南电改综合试点，未来有望向深层次演绎；而放开原油进口等一系列石油流通体制改革的细则有望近期落地。电改和油改将成为2014年能源体制改革的最大看点。

--原工商银行 行长杨凯生表示，互联网金融对于银行的影响在于不同银行之间出现存款的此消彼长；原招商银行 行长马蔚华则认为，余额宝等互联网金融产品不会对银行体系构成颠覆性冲击，传统金融和互联网金融优势互补是大趋势。

--上海市政府公布的上海自由贸易试验区文化市场开放的项目细则规定，自贸区将允许外资企业从事游戏游艺设备的生产和销售，上海市文广影视局将作为审批受理单位。