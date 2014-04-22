《中国报摘》--中国证券报4月22日

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
* 头版头条:
--截至22日，天相投顾统计的中国81家基金公司旗下1,917只基金一季度合计亏损658亿元人民币；一季末，基金前三大重仓行业分别为制造、软件信息技术和金融。
* 其他:
--中国证监会昨日集中预先披露18家IPO排队企业首次公开发行股票招股说明书（申报稿）。至此，前两批预披露企业达46家。
--21日提交全国人大审议的预算法修正案草案拟适度放开地方政府举债的权限，同时设立多道“防火墙”规范政府举债行为。
--中国保监会公布，截至3月底，保险资金运用余额82,228.33亿元，较年初增长6.97%。其中，股票和证券投资基金8,459.64亿元，较2月底增加128.79亿元，占比10.29%。
--记者了解到，以直购电为主的云南电改综合试点，未来有望向深层次演绎；而放开原油进口等一系列石油流通体制改革的细则有望近期落地。电改和油改将成为2014年能源体制改革的最大看点。
--原工商银行 行长杨凯生表示，互联网金融对于银行的影响在于不同银行之间出现存款的此消彼长；原招商银行 行长马蔚华则认为，余额宝等互联网金融产品不会对银行体系构成颠覆性冲击，传统金融和互联网金融优势互补是大趋势。
--上海市政府公布的上海自由贸易试验区文化市场开放的项目细则规定，自贸区将允许外资企业从事游戏游艺设备的生产和销售，上海市文广影视局将作为审批受理单位。
--记者获悉，广西有关部门已就2014年重点投资合作项目拟定规划方案，准备推出196个项目进行招商引资，规划投资总额4,162亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 张喜良)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。