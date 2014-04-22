中国基金：首季亏658亿元，除货币基金外其他开放基金均遇净赎回--报载

路透北京4月22日 - 中国证券报周二报导称，截至目前天相投顾统计的81家基金公司旗下1,917只基金（A、B、C级分开统计，分级基金合并）一季度合计亏损658亿元人民币；开放式基金获净申购约4,641亿份，净申购比例15.6%，份额大幅增长主要来自货币基金。

报导引述的数据并显示，除货币基金外，其他各类开放式基金一季度均遭遇净赎回；其中，货币型基金净申购规模超过6,500亿份，净申购比例高达84%。

债券型基金规模大幅缩水，份额缩水975亿份，净赎回比例达22%，净赎回规模和比例均为各类基金中最高；股票型基金遭净赎回648亿份，其中主动投资股票型基金赎回量相对较大。

一季度末，主动投资的股票方向基金可比股票仓位为78.6%，较去年四季度末下降1.8个百分点。其中，开放式股票方向基金平均仓位较去年底减少1.1个百分点至83%；封闭式股基减仓幅度较大，平均仓位下调约4个百分点。

从基金公司角度来看，一季度仓位策略存在明显分化。天弘、财通、中欧旗下的主动管理股票方向基金减仓幅度较大，均在10个百分点以上，其中天弘基金旗下主动股票方向基金仓位较去年四季度减少29个百分点。

摩根士丹利华鑫、新华等基金公司的基金整体仓位较去年四季度明显增加。一些大型基金公司旗下股基仓位操作策略也存在增减仓步调不同现象。

此外，一季度基金持仓结构性调整较显着，主要减持金融、制造等行业，重点增持软件及信息技术、卫生等行业。截至首季末，基金前三大重仓行业分别为制造、软件信息技术和金融。

路透3月底发布的最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比略有回升，上月曾创下10个月新低。在对中国宏观经济走向及信用风险的疑虑升温后，基金经理对股票和债券的投资持谨慎态度。 (完)