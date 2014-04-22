《新兴市场重要经济事件预告》--4月22日-4月29日

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
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4月22日(二)
马尼拉--亚洲开发银行发布亚洲经济一体化观察报告(Asian Economic Integration Monitor)，对亚洲区域性经济合作与一体化进行半年度评估。
科伦坡--斯里兰卡央行公布利率决议(0130)。
4月23日(三)
利马--太平洋联盟(Pacific Alliance)四国财长举行会议，讨论协调经济和贸易政策。
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议(0730)。
4月24日(四)
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。
开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。
4月25日(五)
墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明。
莫斯科--俄罗斯央行召开议息会议(1000)。
4月28日(一)
首尔--韩国央行总裁李柱烈将在韩国金融研究院(Korea Institute of Finance)和韩国经济协会(Korean Economic Association)举行的研讨会上发表讲话。该研讨会将讨论美国缩减刺激举措以及韩国未来货币政策方向等问题(0435)。
耶路撒冷--以色列央行公布利率决定。
4月29日(二)
首尔--韩国央行将公布4月政策会议记录(0700)。
布达佩斯--匈牙利央行举行货币委员会会议(1200)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 王兴亚)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。