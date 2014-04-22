中国证券：上证所总经理称高精尖军工和健康服务等应纳入战略新兴板

路透上海4月22日 - 在沪深积极争夺上市资源之际，中国上海证券交易所总经理黄红元近日撰文，为上证所计划推出的战略新兴产业板造势。文章指出，高精尖军工和健康服务等五大产业板块应纳入战略新兴产业板块。

据上海证券报周二报导，黄红元在文章中指出，规模适度、已跨越创业成长阶段进入快速成长阶段的新兴产业企业将构成战略新兴产业板的上市主体。

他说，随着中国经济市场化改革的日益深入和经济转型的持续推进，将会涌现出许多现有产业规划和市场行业无法覆盖的全新行业，如高精尖军工产业、新型消费产业、新型城镇化支持产业、文化创意产业、健康服务产业等，这些产业的发展壮大对中国经济增长向内需和创新驱动转变同样具有战略意义，应纳入上交所战略新兴产业板重点服务和支持的产业范围。

与现有的市场板块相比，战略新兴产业板具有三大鲜明特点：一是在拟上市公司产业属性上，限定为战略性新兴产业以及依托其上的其他新业态，与主板市场形成差异化发展和良性互动；二是在企业发展阶段上，注重规模适度、已跨越创业成长阶段进入快速成长期的新兴创新企业，与创业板市场形成错位发展。

三是在市场创新与包容性上，创新能力更强，市场化程度更高，可容纳不同类型的战略性新兴产业与企业。战略新兴产业板市场可以从一开始就按照国际惯例进行运作，设立多套发行上市标准，如适用小米手机这类盈利能力较强的战略新兴企业的盈利标准，适合网络教育、游戏、视频等新型服务业企业这类具有一定规模、现金流充足但短期内无法盈利的预计市值标准等。