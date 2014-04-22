《汇市简讯》美元/日圆重回一目均衡云区

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
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* 美元/日圆受追捧，关注日股和外汇对冲的基金再次出现强劲买需
* 挪威主权财富基金对日股兴趣上升，周四和周五均买入
* 俄罗斯基金料仍对日圆交叉盘感兴趣
* 阻力位在一目均衡云区顶部102.93上方，约为103.00
* 奥巴马访日料也提供阻力，或讨论跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)和汇率问题(完)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。