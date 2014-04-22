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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 08:31 BJT

《汇市简讯》美元/日圆重回一目均衡云区

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* 美元/日圆受追捧，关注日股和外汇对冲的基金再次出现强劲买需

* 挪威主权财富基金对日股兴趣上升，周四和周五均买入

* 俄罗斯基金料仍对日圆交叉盘感兴趣

* 阻力位在一目均衡云区顶部102.93上方，约为103.00

* 奥巴马访日料也提供阻力，或讨论跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)和汇率问题(完)
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