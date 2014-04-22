《汇市简讯》美元/日圆重回一目均衡云区

国际油市：如果延长减产协议，减幅可能不会那么大--科威特石油部长

路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。