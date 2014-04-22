版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 08:28 BJT

《中国重要政经日程》--4月22日

============================今日重要政经日程========================

4/22（二）

--2014中非投资金融论坛在北京举行。

============================近期重要政经日程========================

4/23（三）

--工业和信息化部总工程师、新闻发言人张峰在国新办举行新闻发布会，介绍2014年第一季度工业通信业发展情况。

4/25（五）

--2014中国商界木兰年会25日至26日在北京举行。

5/14（三）

--科博会2014中国金融论坛14日至15日在北京举行。

5/15（四）

--2014上市公司企业治理论坛15日至16日在深圳举行。

6月19日（四）

--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 侯向明； 审校 谢衡)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐