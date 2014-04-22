更新版 1-葡萄牙经济：短期前景正在改善，但须改革以免重陷泥潭--IMF

IMF敦促葡萄牙政府采取措施，使雇主更容易进行招聘和解雇，并激励更具竞争性的能源成本，以提升出口，帮助经济恢复平衡。

IMF指出，医疗保健和一些市政支出欠款继续攀升，这可能损及其到2019年将国家债务削减至相当于GDP 114%的计划。去年这一比例为129%。

葡萄牙需要筹资约160亿欧元(220亿美元)以满足到2015年底的融资需求，“持续实施财政纪律和结构改革以掌控债务可持续性，并支持中期经济成长，这对获得市场信任和持久的市场准入仍至为重要，”IMF说。

葡萄牙政府必须在5月初决定是否需要备用贷款以支持其获得救助后的债市融资。IMF还指出，葡萄牙的债务前景“仍然脆弱”，但未提及是否需要预防性贷款。

负责葡萄牙事务的主管Lall表示，要由葡萄牙当局决定他们是倾向于备用贷款还是预防性贷款；对于IMF来说，关键是葡萄牙政府促进经济恢复平衡的持续政策。(完) (编译 许娜/李爽 审校 孙茉莉/石冠兰)