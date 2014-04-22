《全球重要经济事件一览表》--4月22日-4月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月22日(二)

加拿大多伦多--美联储前任主席贝南克将发表演讲，题为“美联储八年的危机管理以及未来的道路”(1545)。

加拿大哈里法克斯--加拿大财长奥利佛在哈里法克斯商会举办的午餐会上讲话(1545)。

4月23日(三)

伦敦--英国央行将公布4月货币政策委员会(MPC)会议记录(0830)。

赫尔辛基--芬兰总理卡泰宁、财政部长乌尔皮莱宁和芬兰人党领袖Timo Soini将参与选举辩论(1300)。

日本京都--日本央行副总裁中曾宏在国际存款保险机构协会上发表讲话(0025)。

塔林--爱沙尼亚央行将举行金融稳定新闻发布会。

4月24日(四)

荷兰阿姆斯特丹--欧洲央行总裁德拉吉在荷兰央行举办的“荷兰央行200年：央行的未来20年”会议中发表主题演讲(0900)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布4月货币政策会议记录(0730)。

马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在西班牙纳瓦拉大学举办的银行业联盟会议上讲话(1615)。

加拿大萨斯卡通(SASKATOON)--加拿大央行总裁波洛兹对萨斯喀彻温(Saskatchewan)贸易出口促进联合会发表讲话(1845)。

惠灵顿--新西兰央行宣布官方现金利率(OCR)。

4月25日(五)

伯尔尼--瑞士央行总裁乔丹和官员Jean Studer在该央行股东大会上发表讲话(0800)。

阿姆斯特丹--欧元区银行业单一监督机构主管努伊就监管问题发表讲话，题目为“未来20年的央行制度”(0830)。

阿姆斯特丹--国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳在荷兰央行成立200周年纪念日会议上发表讲话(1330)。

加拿大卡尔加里--加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)在加拿大经济俱乐部卡尔加里分会发表讲话(1400)。

4月28日(一)

德国波恩--欧洲央行总裁德拉吉在德国政府联盟党派的联合记者会上讲话(1430)。

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、执委科尔和普雷特在该央行与欧盟执委会联合组织的会议上讲话。会议主题为“新型金融体系中的金融一体化和金融稳定”。

纽约--美联储前主席格林斯潘在纽约经济俱乐部发表讲话。

巴黎--法国央行总裁诺亚举行记者会，主题为“经济与货币政策的代价--法国和欧元区的形势”(0800)。

4月29日(二)

华盛顿--美国独立社区银行家协会(Independent Community Bankers of America, ICBA)2014年华盛顿政策峰会(至5月2日)。美联储主席叶伦将在会议第三日讲话(1230)。

都柏林--爱尔兰央行举行主题为“从宏观到微软--金融统计学的新时代”。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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