更新版 1-俄罗斯个股：中国可能为Mechel煤矿项目提供贷款和设备

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路透莫斯科4月21日 - 俄罗斯国有银行Vnesheconombank一位高管周一表示，中国可能会为钢铁和煤炭生产商Mechel 旗下的Elga煤矿项目提供融资并供应设备，从而换取煤炭。

Mechel背负94亿美元债务，但寻求开采拥有庞大焦煤储量的Elga。由于交通情况恶劣，这一位处偏远雅库特(Yakutia)的项目开发已受阻数十年。

Vnesheconombank管理委员会副主席Alexander Ivanov周一在莫斯科告诉记者，“一些设备将由中国提供，煤炭将部分出口至中国。”

他表示，Mechel与中国进出口银行达成贷款协议的可能性很高，尽管他拒绝透露中国进出口银行的贷款规模。

Vnesheconombank此前同意向该项目贷款25亿美元，现正在募集额外资金。该项目的第一阶段已获融资，包括完成铁路建设、煤矿开采以及加工设施。

分析师一年前曾表示，开发储量为22亿吨的Elga煤矿将耗资20-40亿美元。(完) (编译 石冠兰 审校 王翔琼/杜明霞)