更新版 1-俄罗斯个股：中国可能为Mechel煤矿项目提供贷款和设备

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
(新增细节)
路透莫斯科4月21日 - 俄罗斯国有银行Vnesheconombank一位高管周一表示，中国可能会为钢铁和煤炭生产商Mechel 旗下的Elga煤矿项目提供融资并供应设备，从而换取煤炭。
Mechel背负94亿美元债务，但寻求开采拥有庞大焦煤储量的Elga。由于交通情况恶劣，这一位处偏远雅库特(Yakutia)的项目开发已受阻数十年。
Vnesheconombank管理委员会副主席Alexander Ivanov周一在莫斯科告诉记者，“一些设备将由中国提供，煤炭将部分出口至中国。”
他表示，Mechel与中国进出口银行达成贷款协议的可能性很高，尽管他拒绝透露中国进出口银行的贷款规模。
Vnesheconombank此前同意向该项目贷款25亿美元，现正在募集额外资金。该项目的第一阶段已获融资，包括完成铁路建设、煤矿开采以及加工设施。
分析师一年前曾表示，开发储量为22亿吨的Elga煤矿将耗资20-40亿美元。(完) (编译 石冠兰 审校 王翔琼/杜明霞)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。