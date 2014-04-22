台湾证券：台星股市直通车年底启动，下一步与上证所签MOU--证交所

路透台北4月22日 - 台湾证交所建立跨境交易平台四部曲，将由台湾、新加坡在年底完成首部曲。证交所董事长李述德表示，上周与新加坡交易所已达成建立“台星直通车”共识，下半年台股将以台湾50成份股、星股也选出逾30档的蓝筹股，在两地相互交易，下一步目标要加入东协交易平台。

台湾工商时报周二报导并引述他称，目前台湾证交所与27个国家、30多个交易所签署合作备忘录（MOU），就是要扩大投资人服务平台，接下来要跟上海证交所签署MOU。

为加速建立台星交易平台，证交所已组成“台湾、新加坡交易连线专案小组”，由证交所副总黄乃宽担任召集人，李述德指该小组将于一至两个月内完成技术规划，接下来签署连线协议，预计下半年台星交易平台可正式连线、交易。

目前东协交易平台的六国会员，各自选出市值最大、且最活跃的30档股票，共180档股票编制为ASEAN Stars Index，做为东协市场蓝筹股的代表性指数。台湾证交所估计，新加坡将提供超过在东协选出的30档蓝筹股，目前星国在东协交易平台交易的30档个股包括：新航 、新加坡电信 等，主要涵盖产业有海事及运筹、港口管理、电信、地产及金融等。

至于台湾未来选出的标的，证交所表示，将以台湾50成份股为主，包括台积电 、鸿海 等台湾重量级权值绩优股。