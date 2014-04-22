台湾证券：台星股市直通车年底启动，下一步与上证所签MOU--证交所

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
路透台北4月22日 - 台湾证交所建立跨境交易平台四部曲，将由台湾、新加坡在年底完成首部曲。证交所董事长李述德表示，上周与新加坡交易所已达成建立“台星直通车”共识，下半年台股将以台湾50成份股、星股也选出逾30档的蓝筹股，在两地相互交易，下一步目标要加入东协交易平台。
台湾工商时报周二报导并引述他称，目前台湾证交所与27个国家、30多个交易所签署合作备忘录（MOU），就是要扩大投资人服务平台，接下来要跟上海证交所签署MOU。
为加速建立台星交易平台，证交所已组成“台湾、新加坡交易连线专案小组”，由证交所副总黄乃宽担任召集人，李述德指该小组将于一至两个月内完成技术规划，接下来签署连线协议，预计下半年台星交易平台可正式连线、交易。
目前东协交易平台的六国会员，各自选出市值最大、且最活跃的30档股票，共180档股票编制为ASEAN Stars Index，做为东协市场蓝筹股的代表性指数。台湾证交所估计，新加坡将提供超过在东协选出的30档蓝筹股，目前星国在东协交易平台交易的30档个股包括：新航 、新加坡电信 等，主要涵盖产业有海事及运筹、港口管理、电信、地产及金融等。
至于台湾未来选出的标的，证交所表示，将以台湾50成份股为主，包括台积电 、鸿海 等台湾重量级权值绩优股。
李述德表示，未来两个交易所合作内容可以很多，后续可再谈授权指数等商品。他强调，一旦台星高速公路建立好了，未来很多股票、权证、基金等都可在这个交易平台交易，下一步希望能加入东协交易平台，进一步扩大市场连结。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。