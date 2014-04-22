港报社评：民间向日索偿胜诉，中威船案敲开缺口--信报4月22日

上海海事法院上周六扣押了日本商船三井株式会社（下简称「商船三井」）一艘矿砂船，作为赔偿中国中威轮船公司在二战期间遭受的经济损失。这宗案件，无可避免对本已绷紧的中日关系产生影响；更重要是对涉及二战向日索偿的民事诉讼，开了一个法律先例，具有重大的政治和法律意义。 事发后，日本传媒形容中方此举非常罕见，并猜测这是中国以此作为向日方施压的手段。但无论如何，二战结束了近70年，日本政府对当年的侵略暴行始终不肯诚心反省；对各国民间带来的苦难和经济损失，也一直回避法律赔偿责任。 今次中国司法机关就「中威船案」的裁决结果，对民间向日本民事索偿，尤其对遭掳役的劳工、慰安妇以至受毒气摧残的战争受害人争取正义赔偿，产生鼓舞作用。 中国政府一直对民间向日索偿的合法性含糊其词；法院过去也对索偿申请延宕处理，甚至拒绝受理。 以法论法，这宗涉及日本侵华战争期间，中方受害人惨遭损失，向日索偿的民事诉讼取得首宗胜诉的案例，彰显了法律的公义。 由于中国司法机构遵照裁决，首次强制执行相关司法程序，把商船三井的船只扣押，相信也会对在华投资的日本财团产生戒心，为中日商业往来投下了一团阴影。 事到如今，对于二战的罪与责，德国分得清清楚楚，真诚忏悔也重新赢得了邻国信任。对日本而言，为二战暴行赎罪，向战争受害人赔偿，无疑是走出错误历史观心魔的关键一步。(A02)