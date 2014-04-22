港报社评：龙狮节公帑使用多混帐，陈监林释疑须公开帐目--明报4月22日

审计署揭露盛事基金种种不当，涉及龙狮节的部分，经传媒追查和有关人等提供说法之后，事态疑点愈揭愈多，其中参与龙狮节表演的学生，是否获支付车马费，出现不同版本；由于涉及公帑使用和个中是否涉及不法情事，「香港龙狮节」筹委会召集人陈监林应该全面交代。 根据审计署报告，龙狮节除了涉及夸大表演人数，还有主办单位向关连机构采购服务，没有报价、发票、招聘纪录、表演者确认收据等，另外，旅游事务专员容伟雄透露，今年元旦日举行的龙狮节，主办单位仍未提交活动申报书，因而未能审核相关情况。 另外，盛事基金评审委员会主席林健锋接受电台节目访问时，评论事态引起的回响，认为「好多人利用事件作出政治姿态」，使基金形象受损，又批评部分相关报道「不尽不实」。按龙狮节活动已知情况，若林健锋认为无问题，各方不应跟进，则反映他与舆情脱节，对他在立法会、行政会议能否善尽职责，特别是监察公帑使用的能力，要重新评估。 林健锋若认为基金目的为香港做好事，应该继续营运，就要回答为何无国际级盛事来港主办，否则，盛事基金被质疑沦为「分猪肉」、自把自为的小金库，沦为既得利益者笼络和经营政治能量的资源，对纳税人不公平。 审计署揭露盛事基金与龙狮节的情况，折射出政治小圈子层层相护的一面，公平、公正以至公义，将会因而扭曲甚或废弃，香港原有核心价值被蛀蚀，对整体社会构成深远影响，因此，问题不在钱多钱少，而在一叶知秋，值得警惕。(A03)