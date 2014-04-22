台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
路透台北4月22日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，不设发行目标。今日央行存单到期金额为1,028.50亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行4,009.3亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为负55亿台币，累计超额准备为20亿台币、加计前期1%的超额准备为1,078亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。