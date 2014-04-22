港报社评：奥巴马难改中日韩格局--星岛日报4月22日

美国总统奥巴马本星期展开亚洲行，依次访问日韩马菲四国，此行旨在加强与盟友的关系，却又要约制盟友不致藉此「恃势横行」，还要设法扫除盟友之间的合作障碍，每一步都要做好微妙平衡。 中国近年飞跃发展，在亚洲以至全球的影响力都大增。奥巴马政府调整外交策略，要重返亚洲，推行势力「再平衡」，主要透过经济和军事外交两大层面，抗衡中国的影响力，不过两方面都面对障碍。 近年中国与东盟已经缔结成自由贸易区，又争取与南韩今年完成自贸区谈判，并且争取明年完成有16个国家参与的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。美国则主催跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP），由美国来主导经贸秩序，奥巴马此行目标，包括要解决现时与日本之间的谈判阻滞。 至于针对中国来组成军事包围圈，更不容易，主要是盟友不齐心，尤其是日韩之间存在领土纠纷及强烈不和，症结在日本设法为自己在军国主义年代的侵略行为诸般开脱。面对美国要严防的「中国威胁」，南韩对「日本威胁」的戒心更大。 早前有日本传媒透露，安倍政府希望两国在联合文件中，明确美国对钓鱼台的防衞义务。美国要利用中日之间的分歧互相制约，却又要设法不让自己被卷进战争漩涡。 日韩同为美国军事盟友，但是近年关系闹得很僵。奥巴马此行访问东亚国家本来只有日本，南韩反应强烈，结果要加上南韩一站，以示平衡。 除非奥巴马有本事说服安倍「痛改前非」，否则中韩视日本为军国主义阴云不散的「佛地魔情结」不会化解，奥巴马此行对中日韩格局就难带出甚么突破。(A04)