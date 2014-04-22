美日贸易：两国就TPP问题达成协议还有很长的距离--日财政大臣甘利明

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
路透东京4月22日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，他认为与美国就贸易问题达成广泛一致还有很长距离。市场认为这是达成本地区总体协议的关键。
美日达成协议，对于以美国为首的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)至关重要。该协定的成员国达12个，地域横跨亚洲至拉美。TPP是美国总统奥巴马扩大美国在亚洲影响政策的核心，日本首相安倍晋三也称这是其经济成长战略的一个要素。
甘利明对记者表示，在本周安倍与奥巴马的会晤中，两国可能会宣布建立牢固关系。奥巴马定于周三至周五访问东京。(完)
(编译 郑茵 审校 石冠兰)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。