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货币新闻 | 2014年 4月 22日 星期二 09:42 BJT

美日贸易：两国就TPP问题达成协议还有很长的距离--日财政大臣甘利明

路透东京4月22日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，他认为与美国就贸易问题达成广泛一致还有很长距离。市场认为这是达成本地区总体协议的关键。

美日达成协议，对于以美国为首的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)至关重要。该协定的成员国达12个，地域横跨亚洲至拉美。TPP是美国总统奥巴马扩大美国在亚洲影响政策的核心，日本首相安倍晋三也称这是其经济成长战略的一个要素。

甘利明对记者表示，在本周安倍与奥巴马的会晤中，两国可能会宣布建立牢固关系。奥巴马定于周三至周五访问东京。(完)

(编译 郑茵 审校 石冠兰)
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