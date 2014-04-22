美日贸易：两国就TPP问题达成协议还有很长的距离--日财政大臣甘利明

路透东京4月22日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，他认为与美国就贸易问题达成广泛一致还有很长距离。市场认为这是达成本地区总体协议的关键。

美日达成协议，对于以美国为首的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)至关重要。该协定的成员国达12个，地域横跨亚洲至拉美。TPP是美国总统奥巴马扩大美国在亚洲影响政策的核心，日本首相安倍晋三也称这是其经济成长战略的一个要素。