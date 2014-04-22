港报社评：救生员变相罢工损害公众利益--文汇报4月22日

维多利亚公园游泳池因救生员集体请病假，导致不够人当值，昨晨开放中途一度关闭4小时。实际上，救生员集体请病假，是一种变相工业行动或变相罢工。作为政府员工，救生员应尽忠职守为市民服务，劳资有矛盾应协商解决，不应以公众利益为筹码作为要胁政府的手段。 康文署就事件对公众造成不便致歉，指出不时就辖下康体设施救生员人手安排事宜与员工沟通，署方去年已成立工作小组，邀请员方代表提供意见，检讨人手安排。署方会与员方保持沟通，解释署方立场，尽量不影响对公众的服务。康文署又称救生员因病缺勤时，会召唤休班同事及拯溺总会的义务救生员协助。维园泳池去年10月亦曾有救生员不满长期人手不足，不满康文署以驻场拯溺总会义工做替更，集体请病假抗议。如果这种集体请病假抗议成为惯例，值得担忧。康文署已不时就辖下康体设施救生员人手安排事宜与员工沟通，港九拯溺员工会为什么要支持员工采取以公众利益为筹码的抗议手段呢？ 斥资8亿港元兴建的维多利亚公园新泳馆于2013年9月中启用，新池可容纳多达2500名观众，属全港之冠。泳池设备均符合国际赛事要求，除有以太阳能供电的暖水池外，泳池的池底及浮桥均可自由调校，适合举办跳水、长短池游泳等大型赛事。但是，维多利亚公园游泳池尽管硬件设施一流，管理员工的软件却大成问题，员工动辄集体请病假，导致不够人当值，令一流的硬件设施不能充分发挥作用。如何改善软件管理，值得政府重视。(A03)