《中国报摘》--其他报纸重要消息4月22日

**上海证券报**

--继上周末28家拟上市公司集中预披露首次公开发行股票招股说明书后，多家投行人士称，已完成预披露的公司新接到通知，要求保荐机构及拟上市企业尽快提交上会稿的全套材料，这或意味着IPO发审会将在近期召开。

--环保法修订案草案提交全国人大审议。这是环保法实施25年来首次面临重大修改；此次修订案草案增加了关于生态红线、大气污染，特别是雾霾治理及应对的相关规定。

--继上周五，证监会网站首次公示了对再融资审批情况，162家在审企业中，有9家目前正处于中止审查状态，其中5家为非公开发行股票，3家为公司债。

**证券时报**

--据介绍,中国石化 涪陵页岩气田已经建成10亿立方米/年的生产能力,2017年将建成中国首个100亿立方米/年的页岩气田。

--上海自贸区大宗商品现货市场交易管理暂行规定昨日出台，自5月1日起执行。

--国家发改委昨日发文废止《食盐专营许可证管理办法》，下放食盐准运许可至省级；中国盐业总公司的解释称，废止该办法并不是废除食盐专营，但此举可能会对盐业流通销售格局产生影响。

--中国房地产商金地集团 今日公告，公司于4月21日收到生命人寿通知。生命人寿通过二级市场交易累计持有公司股份数达8.86亿股，占公司总股本19.81%。

*21世纪经济报道**

--商务部日前下发一份关于开展融资租赁行业风险排查的通知，要求各省份商务厅对下辖的外商融资租赁、内资融资租赁企业在5月30日前，对各地区融资租赁企业进行集中的风险排查，并将结果进行上报。

--针对此前山东地方报纸指出，德州和山西大同,内蒙古的赤峰、乌兰察布市已经纳入首都经济圈规划范围，成为产业协作区；记者获悉，上述城市是否纳入首都经济圈还未确定。

**金融时报**

--中国国土资源部地籍管理司有关负责人表示，从2014年开始，用3年左右时间能够全面实施不动产统一登记制度，用4年左右时间能够运行统一的不动产登记信息管理基础平台，形成不动产统一登记体系。(完)