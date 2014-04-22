新债招标：国开行一至五年增发债收益率均基本符合预期--业内人士

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
路透北京4月22日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 今日招标的一年期固息增发债中标收益率为4.6070%，符合4.60%的市场预测均值。
业内人士并透露，同时招标的三年期增发债加权中标收益率为5.0347%，贴近5.05%的预测均值，其边际中标收益率为5.0727%。五年期增发债中标收益率5.2228%，亦符合5.23%的预测均值。
上述一、三和五年期债的投标倍数分别为3.63倍、3.78倍和2.74倍。
国开行另外两期七年和10年增发债将于北京时间11:10结束，市场对其预测均值分别为5.44%和5.48%。
此次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
各期债券具体发行条款如下：
第7-11期增发债
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发行上限 均为60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：4月22日9:30-10:30
7/10年：4月22日9:30-11:10
招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标
1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标
缴款日 4月24日
起息日 4月8日
分销期 4月23日-4月24日
上市日 1年：4月28日
3/5/7/10年：4月30日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
--------------------------------------------------------------（完） (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。