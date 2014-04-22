香港热股：华润集团前董事长宋林遭调查，系内上市公司股价受压

路透香港4月22日 - 华润（集团）有限公司董事长宋林因涉嫌严重违纪违法遭中央免去其领导职务，华润系在港的多家上市公司于周二复活节假期后受压，其中华润电力 跌幅最大，开盘跌逾9%。

上周四(17日)，中央纪委监察部网站发布消息称，华润集团董事长、党委书记宋林涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。其后，宋林被免去领导职务。

华润系在港的五家上市公司华润创业 、华润电力、华润置地 、华润水泥 、华润燃气 等周二开盘明显受压，其中以华润电力沽压最严重，低开9.14%。

至于华润水泥开盘挫5.27%，其余三家上市公司跌幅3.6-4.8%。

去年，一名自称新华社记者实名举报华润董事长宋林等高管，指他们在华润电力于2010年5月收购山西金业集团的三个煤矿及相关资产收购案中故意放水，致使数十亿元国有资产流失。（完）