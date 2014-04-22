香港热股：华润集团前董事长宋林遭调查，系内上市公司股价受压

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
路透香港4月22日 - 华润（集团）有限公司董事长宋林因涉嫌严重违纪违法遭中央免去其领导职务，华润系在港的多家上市公司于周二复活节假期后受压，其中华润电力 跌幅最大，开盘跌逾9%。
上周四(17日)，中央纪委监察部网站发布消息称，华润集团董事长、党委书记宋林涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。其后，宋林被免去领导职务。
华润系在港的五家上市公司华润创业 、华润电力、华润置地 、华润水泥 、华润燃气 等周二开盘明显受压，其中以华润电力沽压最严重，低开9.14%。
至于华润水泥开盘挫5.27%，其余三家上市公司跌幅3.6-4.8%。
去年，一名自称新华社记者实名举报华润董事长宋林等高管，指他们在华润电力于2010年5月收购山西金业集团的三个煤矿及相关资产收购案中故意放水，致使数十亿元国有资产流失。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。