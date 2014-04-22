日本已公布经济指标--2014/4/22

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% r +0.3% r 6月8日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +1.0% +0.9% 4月24日 +2.8% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.3% +1.3% 4月24日 +1.4% 工业生产(m/m) 2月 -2.3% r +3.8% r 4月29日 -- 失业率 2月 3.6% @ 3.7% @ 5月1日 -- 贸易收支(亿日圆) 3月 逆差14,463 逆差8,003 5月20日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 2月 -2.5% +1.1% 5月1日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。