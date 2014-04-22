韩国已公布经济指标--2014/4/22

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
经济指标 时 最新数 前月/前季数 下次公布时间 预估值 间 据 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.9% @-r +1.1% @-r 4月23日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +1.3% +1.0% 4月30日 -- 工业生产(m/m) 2月 -1.8% @-p -0.1% @-r 4月29日 -- 失业率 3月 3.5% @ 3.9% @ 5月13日 -- 贸易收支(亿美元) 3月 顺差41.7 r 顺差9.3 r 5月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。