港报财经评论：内房倒闭潮预期升温--信报4月22日

内房倒闭潮预期升温/习广思 4月临爆点未有出现，但4月至今市况渐转变，更明显的是资金流向有很大改变。美股资金转变非常明显，动力股回调反映资金在离开高增长、中小型公司，并流入价值型及大价股居多。但是，由资产之间的资金流来看，资金没有真正离弃股票资产。

以资金流向最快的ETF为例，4月至今有近亿美元资金流入股票资产类别，反映资金看好股票的情况未变，变的是投资者的选择，投资者除了买大价美股外，也开始分散组合，选取一些国际性股票指数投资。过去一段时间，投资者或在部分资产、股市押注单边市，但当年初债市淡仓拆仓，及至近期美股回吐，投资者都开始明白到，是时候采取较分散的策略。 Google季度业绩虽然不理想，上周尚未拖累纳指下挫，但科技股自3月底形成的大调整，至今仍未能掉以轻心。升市莫估底，皆因股票要上升，市场很容易找到各种各样的理由说服自己。同样，跌市莫估底，股票要下跌时，或者说投资者要抛售时，也有不同理由来担心。科技股下跌的理由，可能是高估值忧虑，也可以是基金转仓缘故，投资者各有各说法，但说到底，都不过是资金流转变。

贝莱德主席Larry Fink认为，这轮科技股暴跌，与新兴市场动荡同出一辙，对冲基金是始作俑者。他指出，对冲基金数目不多，但组合集中，故持有大量科技股，当这些赚快钱的对冲基金重整组合并转仓时，很容易为市场带来大幅波动。他的观察是，长线投资者并未有因眼前波动而被吓怕，大部分零售及机构投资者继续扩大投资组合，意味着近期市况只属调整，并不会带来长期趋势转变。 科技股经过几番下跌后，上周季绩似乎未有挫败纳指，季绩期本周将持续，大型科技股如苹果、微软及Facebook都会公布业绩，科技股可能要等盈利数字出台后，调整才会结束。再说，5月是传统淡季，任何想买想增持，暂时都不宜急呢。目前值得投资者留意的是中国因素。外资主导的中国淡风未吹完，投资者正关注中国经济放缓的影响会否波及美国大型企业，引证中国是最大不明朗因素来源的说法。

事实上，中国退市第一波应数到打贪反腐，是中国收水最重的第一招，直接影响奢侈品增长。如今中国退市进入第二波，人行未放松银根，中国退市的急切性，除了影响中国内地企业外，或有可能波及美国企业，不看好的投资者更担心，中国退市随时影响到美国复苏。(B02)

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美汇短线续看淡/苏子 美国经济其实已持续好转，美股更早已突破金融海啸爆发前的历史高位，目前正处于一浪高于一浪的良好升势中运行；而且联储局自去年底已正式宣布收水，目前市场已有心理准备美国或于明年上半年里进入加息周期，而这些均为利好美元的因素。但奇怪的是，美元却对这些利好因素反应不大。自本月8日开始，美汇指数更再次跌至80心理关口以下波动。由于美汇指数跌破80心理关口后，已同时跌破20天平均线及50天平均线支持，因此令目前市场情绪再对美元短期走势持看淡的态度。 美汇指数自去年9月11日跌破200天平均线支持后，整体走势其实主要在200天平均线支持以下，以横行上落的形式运行，基本上全无方向可言。目前美国基本面虽然有利美元上升，但在美汇指数正式突破200天平均线阻力以上收市前，相信美元仍将继续保持目前全无方向的运行格局，投资者暂不宜对美元的走势过于看好或看淡。

目前美元的走势未能配合已见转好的基本面，向上作出重大突破，出现了不甚寻常的背驰情况；加上美汇指数的200天平均线的斜率自去年11月下旬开始已出现由升转跌的不利情况，因此，投资者要有心理准备，在美汇指数正式突破200天平均线阻力前，美汇指数仍然存在着向下突破去年10月25日的79低位及去年2月的78.92低位，创一年多来新低的可能。 不过对于有耐性的中长线投资者而言，美汇指数若在跌破去年2月的78.92低位后，未见出现更猛烈的沽压，使其可以迅即跌至前年9月17日的78.72低位以下波动及收市，反而可以视上述的破位为假突破。换言之，美元仍未摆脱已持续多时的上落市的走势模式，因此届时已可采取趁低买入美元逢高沽出主要非美元货币的策略。由于欧罗占美汇指数成分逾半的比例，故届时投资者大可候高建立欧罗兑美元短仓。一旦美汇指数回升，相信应有不俗的回报。(B08)