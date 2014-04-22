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货币新闻 | 2014年 4月 22日 星期二 09:27 BJT

芝加哥期市：美国小麦期货下跌，因USDA证实寒冷天气未损害作物

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 673.00 -2.50 -0.37% -3.65% 692.22 41

CBOT玉米 493.50 -0.25 -0.05% -1.30% 498.23 33

CBOT大豆 1484.50 -2.75 -0.18% -1.20% 1441.40 56

CBOT稻米 $15.19 $0.00 +0.00% -1.11% $15.47 27

美国原油 $104.25 -$0.12 -0.11% -0.05% $101.16 74

汇率

欧元/美元 $1.379 $0.000 +0.01% -0.15%

美元/澳元 0.934 0.001 +0.15% +0.13%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/李婷仪 审校 李爽/张荻)
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