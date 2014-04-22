港报财经评论：改革先锋股，走势仍颠簸--经济日报4月18日

改革先锋股，走势仍颠簸/林瑞芬

联储局主席耶伦重申低息，美股保持反弹势。但港股今日进入长假期，牛皮淡静势延，昨收报22,760，升64点；国指收报10,080，升44点；大市成交额只有428亿港元。国务院周三公布，对符合要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率，定向降准之微调措施推出，有乐观认为或为全国性降准启示。不过，据中证报解读上周央行行长周小川言论后认为，短期内不大可能出现超预期的货币刺激，只有定向微调。

此外，有分析师要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率乃是重申2010年已发布的常规性惠农政策，降准的决定应为央行公布而非国务院，故也只是国家政策的重申，实质对改善目前经济动力有限。对作全国性降准的可能推测，成立机会认真微！

中国内地经济需要维稳，但就难以像以前般大刺激，推动股市始终要有新力量，改革之效果需时，只能耐心等候。论改革，仍然留意中石化 销售业务股权的出售进展。据本周瑞银发表报告指，在近日安排中石化在欧洲举行路演中集团提示，冀于下半年落实引入销售业务伙伴。而集团计划吸引多个伙伴投资相关销售业务，如有四类背景股东可考虑：第一是从事便利店；二是从事非传统服务如汽车维修及汽车保险；三是网上网下（O2O）递送服务；四是与集团会员卡相关的金融服务。改革路是光明的，但见中石化之走势则是崎岖的、颠簸的，一度突破阻力7港元高见7.5港元，但昨收7港元，又返回约7港元反覆争持。按图显示，短期上升轨支持位则约在6.8港元，宜守！

中信泰富 周三公布落实蛇吞象母企资产，又是改革之一大里程碑，利用香港上市台阶实现中信集团的整体上市，跳过繁繁复复的审计上市过程。好消息暂时已兑现，昨该股跌3.1%至13.86港元进行套利回吐。对散户来讲，固然最为关注这还有没有机会炒作。

根据摩根士丹利报告研究指出，参考过去中资股获注资产的股价反应，见图显示，当中粮置地 、招商局置地 、上海实业 、绿地香港 有注资憧憬前股价醒神，但炒过之后，落实资产注入细节，未来3个月股价往往跑输大市10%至44%不等。(B03)

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全面降准难，内银等调整/余少文

首季业绩过后，中港股市未来3个月或出现真空期，但国务院同意县域银行和合作银行适当降低存款准备金率，或可给予市场降准憧憬，认为降准空间只是略增而已。中国内地股市跌，国企指数守10,000点，全日升44点，收报10,080点，成交额降至89亿港元，只有45%主板H股随大市回升，反弹成交缩以及有15%主板H股没有升跌，反映国指牛皮待变。而红筹指数升8点，收报4,,249点，成交额47亿港元。随着中资股首季业绩开始披露，未来两周焦点是业绩，若然业绩好过预期，8月公布中期业绩前或有炒作。

若然季度业绩没有惊喜，又或没有利好政策出台，5月份至7月份会是真空期，大市在缺乏方向下，这段期间更容易受美股影响。至于A股如昨日所提，中国内地可能加快下一轮IPO重启，即A股短期走势易跌难升，未必能撑住国指，国指容易出现震荡现象。

当然，国务院前日常务会议，提及解决“三农”问题，当中加大涉农资金投放，对符合要求的县域农村商业银行和合作银行，适当降低存款准备金率，落实县域银行业法人机构一定比例存款投放当地的政策。或会惹来投资者的憧憬，憧憬人民银行会进一步降准。不过，并不认为中国短期内会降准，县域银行、合作银行等规模较小，这类定向降准只是令该些小银行多出小小资金投放在三农身上，过去亦曾出现定向降准，不代表中国短期会下调存款准备金率。而央行过去亦曾礼待小规模银行，只打压暴利的商业银行。

除非中国内地经济出现显着下滑，兼且流动性严重不足，否则不要对降准有太大憧憬，今次事作只是略为增加今年降准的微小空间而已。其实，中国内地发出降准声音已有一段颇长时间，因为普遍认为目前的存款准备金率，以及75%的贷存比率，限制银行的放贷能力。实际上，早前公布去年业绩的十二家内银股，去年贷存比率为70%，高于年中的67.8%和2012年底的68.5%，亦高出去年中国内地商业银行业的66%水平。然而，中国内地商业银行业去年底贷存比率，至少是2010年以来最高，不排除今年首季会进一步上升，继续影响银行放贷力度。(B04)