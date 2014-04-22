美国经济：失业率仍是衡量经济中闲置产能的良好指标--旧金山联储报告

路透旧金山4月21日 - 美国旧金山联邦储备银行周一公布的一份报告认为，最近几年美国的失业率一直是衡量经济中闲置产能的良好指标。这份报告针对的是一些持不同意见的批评人士。

报告的作者发现，事实上自从金融危机以来，失业率就随着国内生产总值(GDP)增长的变化而变化，在本质上与1970年代以来历次衰退中的情况并无不同，经济产出增长放慢，失业率就升高，反之就下降。

“失业率仍是一项能很好反映总体经济闲置产能的概括性指标，”旧金山联储研究部的二号人物Mary Daly和资深研究顾问John Fernald在最新一期经济研究报告(Economic Letter)中写道。

实际上，这次大衰退以后失业率似乎全然违反了得到广泛认可的奥肯法则。该法则以美国著名经济学家阿瑟·奥肯的名字命名，他于1962年发现，GDP增长率减少2个百分点，失业率就会上升1个百分点。

这一关系在金融危机后似乎变得不灵验了，最初失业率上涨的速度远远超出法则所认为的，最近的下降也大大快于法则预估。

这种大起大落的变化让不少经济学家相信，经济当中发生了某种根本性变化。这也是美联储为何放弃以失业率作为衡量经济健康状况主要指标的原因之一，现在联储转而关注一系列更为全面的就业市场指标来衡量经济中的闲置产能。

但在周一公布的这份报告中，Daly和Fernald指出，失业率和GDP增长率之间较为明显的脱钩，很大程度上可归因于不完善的实时经济数据，而且以前许多次衰退中，也出现过对奥肯法则的暂时性偏离。

他们写道，修正后的GDP数据说明，失业率与产出之间的长期联系仍未改变。

“我们的发现表明，奥肯法则仍然和以前一样有效，”他们写道。(完)