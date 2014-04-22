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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 09:32 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆自隔夜低位141.42反弹

0120GMT

* 欧元/日圆追随欧元/美元跌势，跌至141.42，之后在美元/日圆涨势的扶助下反弹

* 除了有一些海外基金买盘传言外，并不那么看多日本市场

* 欧元/日圆在142.00前方料遇阻，包括昨日高位141.84和4月7日高位141.88

* 日圆交叉盘目前守在一目均衡云区顶部141.67和一目均衡基准线141.71附近

* 在141.00和141.03前方存在支撑 (完)

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