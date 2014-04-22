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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 09:27 BJT

****《港报快速浏览》--4月22日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：龙狮节公帑使用多混帐，陈监林释疑须公开帐目--明报                  
 港报社评：救生员变相罢工损害公众利益--文汇报                                
 港报社评：奥巴马难改中日韩格局--星岛日报                                    
 港报社评：美日各取所需，北京难安枕--经济日报                                
 港报社评：民间向日索偿胜诉，中威船案敲开缺口--信报                          
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：改革先锋股，走势仍颠簸--经济日报4月18日                       
 港报财经评论：内房倒闭潮预期升温--信报4月22日                               
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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