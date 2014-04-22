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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 06:46 BJT

****主要国家经济指标预测--4月23日****

路透4月23日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段     预估值      前值
    0130  澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)                 第一季    +0.8%       +0.8%
                                   (较上年同期)                     +3.2%       +2.7%
                央行CPI加权中值(较前季)                             +0.7%       +0.9%
                               (较上年同期)                         +2.9%       +2.6%
                央行CPI截尾均值(较前季)                             +0.7%       +0.9%
                               (较上年同期)                         +2.9%       +2.6%
    0700  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            4月初值     51.9        52.1
                Markit服务业PMI                                      51.4        51.5
                Markit综合PMI                                          --        51.8
    0730  德国Markit制造业PMI                            4月初值     54.0        53.7
                Markit服务业PMI                                      53.4        53.0
                Markit综合PMI                                          --        54.3
    0800  欧元区Markit制造业PMI                          4月初值     53.0        53.0
                  Markit服务业PMI                                    52.4        52.2
                  Markit综合PMI                                      53.1        53.1 
    0830  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果                4月    0-9-0       0-9-0
　　                                                          (升息-维持利率不变-降息)
    0830  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                   3月     正91      正74.8
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                         --     盈余2.04
    1000  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                    4月      正7         正6
    1100  美国抵押贷款市场指数                       4月18日当周       --       366.1
              再融资指数                                               --     1,414.4
    1230  加拿大零售销售(较前月)                             2月    +0.4%       +1.3%
    1345  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            4月初值     56.0        55.5
    1400  美国新屋销售年率(万户)                             3月       45          44 
    2100  新西兰央行利率决议                                  --     3.0%       2.75% 
    2300  韩国国内生产总值(GDP)(较前季)               第一季初值     +0.8%      +0.9%
                               (较上年同期)                          +3.8%      +3.7%
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                          前周       --   买超1,155
          外资投资日本股票(亿日圆)                                     --     卖超835
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：    
  
    4月22日(二)
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段       现值      预估值
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            4月19日当周      +0.4%        --     
    1230  加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                       2月      +1.1%      +0.7%     
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          4月19日当周      +3.7%        --     
    1300  美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)           2月      +0.6%        --   
                                     (较上年同期)                     +6.9%        --   
    1400  美国成屋销售年率(万户)                             3月        459        455     
    1400  美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数               4月        正7        --     
    1400  欧元区消费者信心指数                               4月      负8.7     负9.05 (完)
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