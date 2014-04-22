主要国家经济指标预测--4月23日****

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月20日
4月20日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1美元=6.8845人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 17.41 1.102 2.29 大众交通 5.99 0.697 1.25 永生投资 12.1
路透4月23日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.8% (较上年同期) +3.2% +2.7% 央行CPI加权中值(较前季) +0.7% +0.9% (较上年同期) +2.9% +2.6% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.7% +0.9% (较上年同期) +2.9% +2.6% 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 51.9 52.1 Markit服务业PMI 51.4 51.5 Markit综合PMI -- 51.8 0730 德国Markit制造业PMI 4月初值 54.0 53.7 Markit服务业PMI 53.4 53.0 Markit综合PMI -- 54.3 0800 欧元区Markit制造业PMI 4月初值 53.0 53.0 Markit服务业PMI 52.4 52.2 Markit综合PMI 53.1 53.1 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 4月 0-9-0 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 3月 正91 正74.8 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余2.04 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 4月 正7 正6 1100 美国抵押贷款市场指数 4月18日当周 -- 366.1 再融资指数 -- 1,414.4 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 +0.4% +1.3% 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 56.0 55.5 1400 美国新屋销售年率(万户) 3月 45 44 2100 新西兰央行利率决议 -- 3.0% 2.75% 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.8% +0.9% (较上年同期) +3.8% +3.7% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,155 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超835 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 4月22日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月19日当周 +0.4% -- 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 2月 +1.1% +0.7% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月19日当周 +3.7% -- 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 2月 +0.6% -- (较上年同期) +6.9% -- 1400 美国成屋销售年率(万户) 3月 459 455 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 4月 正7 -- 1400 欧元区消费者信心指数 4月 负8.7 负9.05 (完)
4月20日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1美元=6.8845人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 17.41 1.102 2.29 大众交通 5.99 0.697 1.25 永生投资 12.1
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
4月20日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1港元=0.88537 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.77 7.93 2.39 南玻 11.03 5.72 2.18 深康佳 4.66 2.84 1.85 ST中华 9.75 4.09 2.69 ST中冠