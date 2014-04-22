中国消费：大陆消费者外出餐饮支出高于亚太平均水平--万事达报告

路透上海4月22日 - 全球第二大支付网络--万事达 最近一份调查报告显示，中国大陆消费者外出就餐更频繁，平均每月花费163美元在外就餐，比亚太平均水平高出16%，而且大陆消费者更善于用互联网节约支出，更积极主动地预订优惠餐券、通过网络查询餐厅评价和信用卡优惠信息。

万事达提供的调查报告摘要显示，在每月外出就餐消费支出方面，香港消费者则以218美元位列亚太第一，台湾消费者为166美元。

在支付习惯方面，两岸三地的消费者在高档餐厅使用信用卡付账的比例皆超过80%，远高于亚太平均水平（52%）。但在整个亚太地区，消费者在美食广场和快餐店的支付仍以现金为主。

在就餐地点的选择上，两岸三地的消费者有着相似的偏好，最常光顾的三项场所均为美食广场、快餐店和中档餐厅/咖啡厅。将近80%的大陆受访者表示自己曾在过去的六个月中在美食广场和快餐店就餐，频率为每月7~8次。