中国消费：大陆消费者外出餐饮支出高于亚太平均水平--万事达报告

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
路透上海4月22日 - 全球第二大支付网络--万事达 最近一份调查报告显示，中国大陆消费者外出就餐更频繁，平均每月花费163美元在外就餐，比亚太平均水平高出16%，而且大陆消费者更善于用互联网节约支出，更积极主动地预订优惠餐券、通过网络查询餐厅评价和信用卡优惠信息。
万事达提供的调查报告摘要显示，在每月外出就餐消费支出方面，香港消费者则以218美元位列亚太第一，台湾消费者为166美元。
在支付习惯方面，两岸三地的消费者在高档餐厅使用信用卡付账的比例皆超过80%，远高于亚太平均水平（52%）。但在整个亚太地区，消费者在美食广场和快餐店的支付仍以现金为主。
在就餐地点的选择上，两岸三地的消费者有着相似的偏好，最常光顾的三项场所均为美食广场、快餐店和中档餐厅/咖啡厅。将近80%的大陆受访者表示自己曾在过去的六个月中在美食广场和快餐店就餐，频率为每月7~8次。
万事达的这份报告是基于一项2013年10月到11月间开展的调查。受访者共计7,932人，年龄介于18至64岁之间，分别来自亚太14个国家与地区。此项调查是万事达卡消费者购买倾向指数亚太地区调查系列的一部分。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。