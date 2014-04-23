《中国债券市场每日交易备忘》--4月23日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币五年期固息国债10:35-11:35招标，利率预测均值4.01% 进出口银行不超60亿元一年期固息债14:00-15:00招标，利率预测均值为4.61% 进出口银行不超70亿元五年期增发债14:00-15:00招标，收益率预测均值为5.21% 河南投资集团15亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行和国开行主承 中国交建 30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和中信银行主承 华电集团30亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和北京银行主承 宝钢集团新疆八一钢铁公司8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，工商银行主承 浙江昆仑控股集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承 青岛港集团10亿元九个月期短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行主承 扬州瘦西湖旅游发展集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承 云天化集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中国银行主承 新华龙 1.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承 中国重型汽车集团25亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行和招商银行主承 时代新材 7亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和进出口行主承 华泰集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，交通银行和农业银行主承 苏州工业园区国资控股5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，招商银行主承 云南公路开发投资25亿元六年期企业债簿记建档(主体评级AA+)，西南证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 沈阳农业国资10亿元七年期固息债1480137，票面利率7.55% 广西城建投资集团9亿元七年期固息债1480147，票面利率7.59% 宁海城投10亿元七年期固息债1480188，票面利率7.99% 杨凌现代农业开发集团11亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480205，票面利率7.20% 北京基础设施投资公司50亿元15年期投资人选择权(5+5+5)固息债1480206，票面利率6.25% 蚌埠高新投资集团6亿元七年期固息债1480213，票面利率8.70% 五矿股份30亿元六个月期超短融011461005，票面利率4.90% 中国广核集团20亿元三个月期超短融011464002，票面利率4.65% 杉杉集团20亿元一年期短融041459026，票面利率6.98% 美都控股 3.5亿元一年期短融041451023，票面利率8.70% 武汉圣泽捷通物流公司3.5亿元一年期短融041458028，票面利率7.49% 武汉钢铁集团66亿元一年期短融041453047，票面利率5.59% 江苏华西集团10亿元一年期短融041464023，票面利率6.88% 海亮集团8亿元一年期短融041451022，票面利率7.40% 江西高速公路投资集团30亿元一年期短融041456017，票面利率5.30% 中国建筑 30亿元五年期中票101451013，票面利率5.70% 上海城投控股股份有限公司20亿元五年期中票101474004，票面利率6.28% 凉山州国投发展公司6亿元五年期中票101456016，票面利率7.99% 哈尔滨工业投资集团7亿元五年期中票101464010，票面利率7.65% ============================================================================ 三、缴款： 财政部150亿元九个月期贴现国债149901，发行价格97.434元 杭州余杭交通集团15亿元七年期固息债1480054，票面利率7.19% 六安城建投10亿元七年期固息债1480107，票面利率7.50% 临沂经济开发有限公司12亿元七年期固息债1480196，票面利率7.70% 秦皇岛开发区国资7亿元七年期固息债1480130，票面利率8.45% 江西四通路桥建设12亿元七年期固息债1480208，票面利率8.20% 首都公路发展公司14亿元15年期投资人选择权(5+5+5)固息债1480229，票面利率6.28% 宁波经济技术开发区5亿元七年期固息债1480181，票面利率7.09% 徐州经济技术开发区16亿元七年期固息债1480202，票面利率7.35% 莱山资源开发经营6亿元七年期固息债1480216，票面利率7.45% 普兰店市建投7亿元七年期固息债1480225，票面利率7.74% 南充化学工业园投资11亿元七年期固息债1480231，票面利率8.28% 中国铝业公司30亿元六个月期超短融 中国广核集团40亿元九个月期超短融 腾达建设 2亿元一年期短融 冀东水泥 10亿元一年期短融 友谊股份 15亿元一年期短融 中国新兴集团5亿元一年期短融 海南航空 4亿元一年期短融 伊美控股集团5亿元一年期短融 中航机电系统公司10亿元一年期短融 中国铁路总公司200亿元五年期中票 合肥国资控股公司8亿元五年期中票 中国电子科技集团40亿元三年期中票 重庆铁发遂渝高速公路公司4.7亿元三年期中票 天津城市基础设施建投集团44亿元七年期中票 泸州老窖集团20亿元五年期中票 常州投资集团7亿元五年期中票 中国建筑一局(集团)4亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 西南证券10亿元三个月期短融071418002到期兑付，票面利率6.13% 中国长江三峡集团公司50亿元一年期短融041351021，票面利率3.77% 中国联合水泥集团10亿元一年期短融041352017，票面利率4.23% 北京市海淀区国有资本经营管理中心16亿元一年期短融041359026，票面利率3.99% 01国债11 010011付息 08国债20 080020付息 08国开08 080208付息 09五凌债 098059付息 10晋煤运MTN1 1082078付息 10冀中MTN1 1082079付息 12附息国债06 120006付息 12国开19 120219付息 12国开20 120220付息 12国开21 120221付息 12国开22 120222付息 12鑫城债 1280117付息 12凉国投债 1280118付息 12国机债 1280119付息 12光明MTN1 1282111付息 13国开32 130232付息 13国开33 130233付息 13国开34 130234付息 13国开35 130235付息 13长沙轨道债 1380179付息 13中天MTN1 1382195付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国人民银行周二称，决定从4月25日（周五）起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下 调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点，两者分别执行16%和14%的准备金率。央行称，此举不意味 稳健货币政策取向的改变，在稳健货币政策取向下，不会影响银行体系总体流动性。下一步，人民银行将继续实 施稳健的货币政策，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。 --中国证监会网站周二晚间发布第三批19家公司的首次公开发行（IPO）预披露材料，其中包括国泰君安证券、 东方证券和东兴证券三家券商。 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 丁淑琴/李宏薇； 审校 吴芳/曹巍浩)