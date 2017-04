《美国上市公司业绩公布日程表》--4月22日至4月29日

汤森路透4月21日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

--------------------------------------------------------------------------------------------

4月22日 AMC Q1 2014 Amgen 1.94 23 1.96

4月22日 BMO Q1 2014 Allegheny Technologies -0.07 12 0.09

4月22日 AMC Q1 2014 C. R. Bard, Inc. 1.85 18 1.44

4月22日 BMO Q1 2014 纽约梅隆银行 0.53 20 0.50

4月22日 BMO Q1 2014 Comcast Corp. 0.64 23 0.51

4月22日 AMC Q1 2014 Discover Financial Services 1.25 25 1.33

4月22日 AMC Q1 2014 FMC Technologies, Inc. 0.50 29 0.43

4月22日 -- Q1 2014 Gilead Sciences 0.89 25 0.48

4月22日 BMO Q1 2014 Genuine Parts 1.02 10 0.93

4月22日 BMO Q1 2014 哈雷戴维森(Harley-Davidson) 1.08 15 0.99

4月22日 AMC Q2 2014 International Game Technology 0.19 20 0.36

4月22日 BMO Q1 2014 The Interpublic Group of Co -0.08 12 -0.14

4月22日 AMC Q1 2014 Intuitive Surgical 3.27 18 4.56

4月22日 12:00 Q1 2014 Illinois Tool Works Inc. 0.98 18 0.96

4月22日 AMC Q1 2014 Juniper Networks 0.29 34 0.24

4月22日 BMO Q1 2014 洛克希德马丁 2.53 20 2.33

4月22日 BMO Q1 2014 麦当劳 1.24 24 1.26

4月22日 AMC Q1 2014 Nabors Industries Ltd 0.15 23 0.33

4月22日 BMO Q1 2014 Omnicom Group Inc. 0.79 12 0.76

4月22日 BMO Q1 2014 Prologis Inc 0.06 4 0.57

4月22日 BMO Q1 2014 Pentair Ltd. 0.73 18 0.58

4月22日 BMO Q1 2014 Regions Financial Corp. 0.20 27 0.23

4月22日 BMO Q1 2014 Simon Property Group, Inc. 1.00 7 0.91

4月22日 AMC Q1 2014 美国电话电报公司 0.70 24 0.64

4月22日 AMC Q1 2014 Torchmark 1.51 18 1.39

4月22日 BMO Q1 2014 The Travelers Companies, Inc. 2.16 27 2.31

4月22日 AMC Q1 2014 Total System Services, Inc. 0.43 19 0.38

4月22日 BMO Q1 2014 联合技术(United Technologies) 1.27 18 1.39

4月22日 BMO Q1 2014 施乐(全录,Xerox) 0.24 9 0.27

4月22日 AMC Q1 2014 百胜(Yum Brands) 0.85 22 0.70

4月23日 AMC Q2 2014 苹果(Apple) 10.17 47 10.09

4月23日 AMC Q1 2014 ASSURANT INC 1.53 10 1.35

4月23日 BMO Q2 2014 Air Products 1.35 20 1.37

4月23日 BMO Q1 2014 Amphenol 0.95 14 0.87

4月23日 AMC Q1 2014 AvalonBay Communities 0.72 4 0.63

4月23日 12:30 Q1 2014 Avery Dennison Corp. 0.66 7 0.59

4月23日 BMO Q1 2014 波音(Boeing) 1.56 20 1.73

4月23日 BMO Q1 2014 Biogen Idec Inc. 2.56 22 1.97

4月23日 AMC Q1 2014 Crown Castle International Corp. 0.28 16 0.05

4月23日 AMC Q1 2014 Citrix Systems 0.59 34 0.62

4月23日 BMO Q1 2014 达美航空(Delta Air Lines) 0.29 17 0.10

4月23日 BMO Q1 2014 陶氏化学(Dow Chemical) 0.71 18 0.69

4月23日 BMO Q1 2014 Dr Pepper Snapple Group Inc 0.59 15 0.53

4月23日 AMC Q1 2014 Equifax Inc. 0.87 12 0.87

4月23日 BMO Q1 2014 易安信电脑系统(EMC) 0.35 40 0.39

4月23日 AMC Q1 2014 E*Trade Financial Corp 0.23 14 0.12

4月23日 AMC Q1 2014 Facebook 0.24 39 0.12

4月23日 20:05 Q2 2014 F5 Networks 1.25 34 1.07

4月23日 AMC Q1 2014 Flowserve Corp. 0.75 17 0.67

4月23日 BMO Q1 2014 Gannett Co., Inc. 0.46 7 0.37

4月23日 BMO Q1 2014 General Dynamics 1.64 20 1.62

4月23日 11:00 Q1 2014 Ingersoll Rand 0.26 21 0.42

4月23日 BMO Q2 2014 Johnson Controls 0.66 19 0.42

4月23日 AMC Q3 2014 科林研发(Lam Research) 1.17 19 0.44

4月23日 BMO Q1 2014 Northrop Grumman 2.15 20 2.03

4月23日 12:00 Q1 2014 Norfolk Southern Corp 1.15 25 1.22

4月23日 AMC Q1 2014 O`Reilly Automotive 1.58 23 1.36

4月23日 BMO Q3 2014 宝洁(宝硷,P&G) 1.02 23 0.99

4月23日 BMO Q1 2014 Praxair 1.51 22 1.38

4月23日 AMC Q2 2014 高通(Qualcomm) 1.22 33 1.17

4月23日 BMO Q1 2014 Ryder System, Inc. 0.87 14 0.81

4月23日 BMO Q1 2014 Reynolds American Inc. 0.74 9 0.72

4月23日 AMC Q1 2014 Robert Half 0.44 14 0.40

4月23日 AMC Q1 2014 Safeway Inc. 0.18 13 0.35

4月23日 20:00 Q1 2014 Stryker 1.08 26 1.03

4月23日 BMO Q2 2014 TE Connectivity Ltd. 0.91 11 0.76

4月23日 BMO Q1 2014 Thermo Fisher Scientific 1.40 13 1.37

4月23日 AMC Q1 2014 Tractor Supply Company 0.37 27 0.31

4月23日 AMC Q1 2014 德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 0.41 30 0.32

4月23日 AMC Q2 2014 Varian Medical Systems, Inc. 1.03 11 1.02

4月23日 AMC Q4 2014 Xilinx, Inc. 0.55 20 0.47

4月24日 BMO Q2 2014 AmerisourceBergen 1.00 17 0.88

4月24日 10:00 Q1 2014 安泰(Aetna) 1.55 16 1.50

4月24日 AMC Q1 2014 Altera Corp. 0.32 24 0.37

4月24日 BMO Q1 2014 Alexion Pharmaceuticals, Inc. 1.26 17 0.65

4月24日 AMC Q1 2014 亚马逊(Amazon.com Inc) 0.24 35 0.18

4月24日 BMO Q1 2014 Bemis Company, Inc. 0.57 12 0.53

4月24日 AMC Q1 2014 Broadcom 0.46 34 0.65

4月24日 BMO Q1 2014 博地能源(Peabody Energy) 0.01 22 -0.05

4月24日 BMO Q1 2014 Cameron 0.72 28 0.70

4月24日 11:30 Q1 2014 卡特彼勒(Caterpillar Inc.) 1.23 18 1.31

4月24日 AMC Q1 2014 Chubb Corp. 1.56 21 2.14

4月24日 BMO Q1 2014 Coca-Cola Enterprises 0.44 12 0.39

4月24日 BMO Q1 2014 Celgene Corp. 1.65 27 1.37

4月24日 AMC Q1 2014 Cerner Corp. 0.37 28 0.33

4月24日 AMC Q1 2014 Cincinnati Financial Corp. 0.55 6 0.78

4月24日 BMO Q1 2014 CMS Energy Corp. 0.60 6 0.53

4月24日 BMO Q1 2014 Cabot Oil & Gas Corp. 0.26 28 0.13

4月24日 BMO Q1 2014 Quest Diagnostics 0.89 21 0.89

4月24日 BMO Q2 2014 D.R. Horton 0.34 22 0.32

4月24日 BMO Q1 2014 Delphi Automotive PLC 1.08 15 1.07

4月24日 BMO Q1 2014 Diamond Offshore Drilling Inc. 0.65 33 1.27

4月24日 AMC Q1 2014 Eastman Chemical Company 1.58 15 1.62

4月24日 BMO Q1 2014 EQT Corp 0.86 15 0.66

4月24日 BMO Q1 2014 Entergy Corp 1.34 12 0.94

4月24日 20:00 Q1 2014 Edwards Lifesciences 0.69 21 0.72

4月24日 BMO Q1 2014 自由港麦克默伦铜金矿公司 0.43 19 0.73

4月24日 Q1 2014 通用汽车 0.11 8 0.67

4月24日 BMO Q1 2014 Starwood Hotels & Resorts 0.56 27 0.76

4月24日 BMO Q2 2014 Helmerich & Payne, Inc. 1.48 23 1.36

4月24日 BMO Q1 2014 好时(The Hershey Company) 1.14 15 1.09

4月24日 AMC Q3 2014 KLA-Tencor 1.12 18 1.01

4月24日 AMC Q1 2014 Leggett & Platt 0.38 7 0.33

4月24日 BMO Q1 2014 礼来(Eli Lilly) 0.66 14 1.14

4月24日 BMO Q1 2014 Lorillard, Inc. 0.72 8 0.66

4月24日 10:30 Q1 2014 Southwest Airlines 0.17 17 0.07

4月24日 AMC Q1 2014 Masco 0.18 22 0.13

4月24日 BMO Q1 2014 美赞臣(Mead Johnson Nutrition) 0.91 11 0.85

4月24日 BMO Q1 2014 3M Company 1.80 14 1.61

4月24日 BMO Q1 2014 Altria Group, Inc. 0.57 9 0.54

4月24日 AMC Q3 2014 微软(Microsoft) 0.63 30 0.72

4月24日 BMO Q1 2014 Noble Energy, Inc. 0.75 30 0.74

4月24日 BMO Q1 2014 The NASDAQ OMX Group, Inc. 0.71 13 0.64

4月24日 AMC Q1 2014 Newmont Mining Corp. 0.19 16 0.71

4月24日 BMO Q1 2014 Nielsen Holdings NV 0.42 17 0.38

4月24日 BMO Q1 2014 Nucor Corp. 0.37 20 0.26

4月24日 AMC Q1 2014 The Principal Financial Group 0.92 19 0.79

4月24日 BMO Q1 2014 PulteGroup, Inc. 0.20 21 0.21

4月24日 AMC Q1 2014 PerkinElmer 0.44 15 0.36

4月24日 AMC Q1 2014 Republic Services, Inc. 0.44 8 0.46

4月24日 11:00 Q1 2014 雷神(Raytheon) 1.77 21 1.49

4月24日 AMC Q2 2014 星巴克(Starbucks) 0.56 27 0.51

4月24日 BMO Q1 2014 SCANA Corp. 1.11 5 1.11

4月24日 BMO Q1 2014 Sigma-Aldrich Corp. 1.03 14 1.01

4月24日 AMC Q1 2014 Stericycle 0.99 18 0.88

4月24日 BMO Q1 2014 Stanley Black & Decker, Inc. 0.96 16 1.03

4月24日 Q1 2014 T. Rowe Price Group Inc 1.03 19 0.91

4月24日 BMO Q1 2014 Time Warner Cable Inc. 1.68 21 1.41

4月24日 BMO Q1 2014 联合包裹(优比速,UPS) 1.09 26 1.04

4月24日 AMC Q2 2014 Visa Inc. 2.18 30 1.92

4月24日 AMC Q1 2014 VeriSign, Inc. 0.63 9 0.58

4月24日 11:30 Q1 2014 Verizon 0.86 23 0.68

4月24日 BMO Q1 2014 Waste Management 0.45 9 0.40

4月24日 BMO Q1 2014 Wyndham Worldwide 0.75 11 0.71

4月24日 11:30 Q1 2014 Zimmer Holdings, Inc. 1.47 29 1.41

4月25日 BMO Q1 2014 AbbVie Inc 0.68 10 0.68

4月25日 BMO Q1 2014 American Electric Power 0.89 10 0.80

4月25日 BMO Q1 2014 Aon plc 1.17 21 1.11

4月25日 BMO Q1 2014 Colgate-Palmolive 0.68 23 0.66

4月25日 BMO Q1 2014 DTE Energy Company 1.41 7 1.34

4月25日 11:00 Q1 2014 福特汽车(Ford Motor Company) 0.31 15 0.41

4月25日 BMO Q1 2014 FLIR Systems, Inc. 0.27 11 0.35

4月25日 BMO Q1 2014 穆迪(Moody's Corp.) 0.91 12 0.97

4月25日 BMO Q1 2014 道富银行(State Street Corp.) 1.00 19 0.96

4月25日 BMO Q2 2014 Tyco International 0.41 14 0.42

4月25日 BMO Q1 2014 VF CORP 0.63 25 0.61

4月25日 BMO Q1 2014 Ventas 0.40 2 0.38

4月25日 10:00 Q1 2014 惠而浦(Whirlpool) 2.33 7 1.97

4月25日 BMO Q1 2014 Weyerhaeuser Co. 0.24 11 0.26

4月28日 AMC Q1 2014 Ameriprise Financial, Inc. 1.88 10 1.59

4月28日 BMO Q2 2014 Franklin Resources 0.89 18 0.90

4月28日 BMO Q1 2014 Ecolab Inc. 0.74 18 0.60

4月28日 AMC Q1 2014 General Growth Properties Inc 0.03 4 -0.01

4月28日 BMO Q1 2014 Corning Incorporated 0.30 17 0.30

4月28日 AMC Q1 2014 The Hartford 0.93 19 0.92

4月28日 AMC Q2 2014 Jacobs 0.89 19 0.80

4月28日 BMO Q1 2014 Loews Corp. 0.70 3 0.58

4月28日 BMO Q1 2014 Laboratory Corp. of America Hldgs 1.59 24 1.74

4月28日 BMO Q1 2014 National Oilwell Varco 1.38 28 1.29

4月28日 AMC Q1 2014 Plum Creek Timber 0.15 10 0.35

4月28日 BMO Q1 2014 Roper Industries, Inc. 1.35 10 1.27

4月28日 AMC Q1 2014 Range Resources 0.49 33 0.33

4月29日 BMO Q1 2014 Archer Daniels Midland Company 0.75 14 0.48

4月29日 AMC Q1 2014 Aflac Incorporated 1.58 21 1.69

4月29日 BMO Q1 2014 必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb) 0.43 16 0.41

4月29日 BMO Q1 2014 Boston Scientific Corp. 0.18 18 0.10

4月29日 AMC Q1 2014 Boston Properties, Inc. 0.35 3 0.31

4月29日 AMC Q1 2014 C.H. Robinson Worldwide Inc 0.61 26 0.64

4月29日 BMO Q1 2014 康明斯(Cummins) 1.68 25 1.44

4月29日 10:45 Q1 2014 CONSOL Energy 0.19 25 0.19

4月29日 Q3 2014 蔻驰(Coach) 0.62 34 0.84

4月29日 AMC Q1 2014 D&B 1.33 8 1.36

4月29日 AMC Q1 2014 eBay 0.67 38 0.63

4月29日 AMC Q1 2014 Edison International 0.81 11 0.77

4月29日 AMC Q1 2014 Express Scripts Holding Co 1.01 25 0.99

4月29日 BMO Q1 2014 Eaton 1.00 24 0.84

4月29日 AMC Q1 2014 Fiserv 0.74 17 0.67

4月29日 BMO Q4 2014 Forest Laboratories, Inc. 0.43 20 0.20

4月29日 BMO Q1 2014 AGL Resources Inc 2.09 5 1.31

4月29日 BMO Q1 2014 固特异轮胎(Goodyear Tire & Rubber) 0.59 8 0.45

4月29日 BMO Q1 2014 Hudson City Bancorp 0.07 5 0.10

4月29日 BMO Q3 2014 Harris 1.19 10 1.12

4月29日 AMC Q1 2014 Macerich Co 0.14 6 0.13

4月29日 AMC Q1 2014 万豪国际(Marriott International) 0.51 26 0.43

4月29日 BMO Q1 2014 McGraw Hill Financial 0.87 12 0.80

4月29日 BMO Q1 2014 默克(Merck & Co.) 0.79 15 0.85

4月29日 AMC Q1 2014 Newfield Exploration 0.41 21 0.45

4月29日 BMO Q1 2014 PACCAR Inc 0.76 23 0.67

4月29日 BMO Q3 2014 Parker Hannifin Corp. 1.63 17 1.68

4月29日 BMO Q2 2014 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) 1.44 19 1.33

4月29日 AMC Q1 2014 TECO Energy Inc. 0.23 5 0.19

4月29日 BMO Q1 2014 Valero Energy Corp. 1.41 15 1.18

4月29日 BMO Q1 2014 Waters Corp. 1.12 16 1.07

4月29日 AMC Q1 2014 美国钢铁公司(United States Steel) 0.32 17 -0.35

4月29日 11:00 Q1 2014 Xylem Inc. 0.32 15 0.27

如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前。

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

