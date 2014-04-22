台湾货币市场：短率区间持在低位不变，国库借款进出略显频繁

* 国库借款进出较多，市场略显多缺不一

* 短票市场免保票成长成趋势

* 短率月底前料持在当前区间

记者 林妙容

路透台北4月22日 - 台湾银行间短率周二均大致持于上日水准，变化不大。市场人士表示，近来国库短期借款进出较为频繁，部分银行拨款、还款的挪移资金较多，使得银行略显多缺不一，然整体市场宽松情势不变，利率得以持于低位。

资金调度人士指出，本周至少还有一至两次的国库借款或还款，调度作业略显繁杂，但市场除了国库需求外，其余需求显得低迷不振，银行端可去化资金的管道不多，多数仍仰赖央行稳定的冲销力道，市况平平。

〞国库借款的利率也是愈来愈低，缺钱的都很好拿，表示市场还是很松。〞一位本地银行资金调度人士说。

他们认为，国库在下月底综合所得税陆续缴库后，资金将较为充裕，在市场调度的频率也会降低。综所税目前为台湾最大的税款来源。

本地时间12:09时，

--台币兑美元 暂跌0.6分报30.274。

--台湾加权股价指数 小涨0.3%，报8,978.05点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.387%，上日亦收0.387%；今日区间暂在0.295-0.390%，上日收在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.420%，上日也在同一区间。

**短票市场观察免保票的竞价趋势**

短票市场方面，周二发票量较上日更形减少，票券商在资金缺口极小的情况下，与银行承作的交易量低迷，无助银行去化多余资金，在票券供给不多的情况下，利率均沿用上日水准。

一票券商主管指出，在市况平稳的同时，票券商目前观察银行端介入免保票初级市场的情况。他称计入发票量最大的台电、中油免保票后，今年以来免保票的发行总量已稳占市场约六成的发票量，高出前年底的约五成。

近来有银行为求资金更灵活运用，传出修改内规以参与免保票的初级及次级市场，票券商认为短期参与者变多，将为免保票的初级市场带来竞价效果，但由于短率已低，竞价能拉低的利率也十分有限。

〞愈多人参与(免保市场)，市场会愈活络。〞一票券商交易员说。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.59%-0.60%，月内短票则主要成交在0.58-59%；部分投信的一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，均与上日相同。

台湾央行今日存单到期金额1,028.50亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期金额为1兆(万亿)313.8亿台币，其他交易日落点分别为周三2,338.70亿、周四2,208.80亿及周五729.50亿。

拆款中心 资料显示，修正后周一超额准备为负34亿台币，累计超额准备为负14亿，加计前期1%的超额准备为1,044亿台币。

**RP利率持于低位**

台湾债券市场附买回(RP)利率持于低位。交易员指出，投信、寿险及银行等三方面客户资金依旧宽松，令RP利率续处既有区间低位。

交易员认为，尽管寿险、投信资金水位仍旧偏高，公债及公司债RP交投利率却难再下调，主要因为RP成交利率已在低档，客户端较不能接受RP利率区间低位再往下挪移，对利率较有所坚持，短线RP利率料大致持在原有区间低位。

〞今天有尝试下压RP成交利率至0.53%，但没有结果。〞一证券商交易员说。

票券交易员亦称，近期投信端资金偏多、要券需求热络，不过目前券源仍旧不足以因应，目前RP成交以到期续作为主，交投利率亦持稳区间低位不变。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，均与上日相同。

两位主要大型票券商交易员表示，10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，大致同上日。