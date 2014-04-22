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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 09:43 BJT

《汇市简讯》美元/日圆再度反弹，日股乏力阻碍涨势

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* 美元/日圆自稍早从102.60升至102.73后，进展不大

* 上行面临诸多技术阻力

* 一目均衡云区顶部102.93和100日移动均线切入位102.94均为阻力位

* 该货币对受到低接买盘提振，但没有人原意高价接盘

* 欧洲/伦敦市场在复活节假期结束后恢复交易前，交投淡静势头可能持续

(完)

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