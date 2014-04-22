金属期市：中国需求疑虑打压伦铜下跌，期镍跳涨并触及逾14个月高位

汇丰将于周三公布中国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值。自1月以来该指数一直低于50，表明在经济成长放缓之际，今年中国小型制造商处境艰困。

伦敦期镍 触及每吨18,260美元，创去年2月18日以来最高。

美国和欧洲官员称，如果分离主义者不撤出此前两周占领的政府大楼，他们将追究莫斯科的责任并实施新的经济制裁。

印度最高法院取消时长19个月的果阿邦铁矿石采矿禁令，此举将给全球价格带来更多压力，不过将该邦铁矿石年产量上限设在2,000万吨。

俄罗斯国有银行Vnesheconombank一位高管周一表示，中国可能会为钢铁和煤炭生产商Mechel 旗下的Elga煤矿项目提供融资并供应设备，从而换取煤炭。 (完)

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