金属期市：中国需求疑虑打压伦铜下跌，期镍跳涨并触及逾14个月高位

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
汇丰将于周三公布中国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值。自1月以来该指数一直低于50，表明在经济成长放缓之际，今年中国小型制造商处境艰困。
伦敦期镍 触及每吨18,260美元，创去年2月18日以来最高。
美国和欧洲官员称，如果分离主义者不撤出此前两周占领的政府大楼，他们将追究莫斯科的责任并实施新的经济制裁。
印度最高法院取消时长19个月的果阿邦铁矿石采矿禁令，此举将给全球价格带来更多压力，不过将该邦铁矿石年产量上限设在2,000万吨。
俄罗斯国有银行Vnesheconombank一位高管周一表示，中国可能会为钢铁和煤炭生产商Mechel 旗下的Elga煤矿项目提供融资并供应设备，从而换取煤炭。 (完)
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路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。