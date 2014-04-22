台湾汇市：台币实质交易早盘走贬，亚洲汇市美元高位持坚

路透台北4月22日 - 台币兑美元 实质价位周二早盘续贬。亚洲汇市中美元在高位持坚，而韩元走贬带动台币趋弱，盘初外资见小幅汇出。

交易员表示，虽然盘初见外资买美元，但也有些许美元卖盘，方向不是太明显。进口商则明显买入美元，而台币走弱至30.290左右则有不少出口商的卖压出笼。

〞今天早上韩元走弱，外资有买一些(美元)。〞一位小型商银交易员表示。

美元指数周二盘初持于两周高点。此前美元在海外市场表现淡静，因适逢复活节长假，全球很多市场休市。。

交易员认为，台币今日交易区间估主要在30.25-30.30。早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.25-30.29，上日台币实质交易区间主要在30.170-30.250。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初折价较上日尾盘略微缩小；一个月远汇报价 早盘在30.262/30.276左右，上日纽约盘收在30.205。

交易员观察市场动态：

* 台北时间1028韩元兑美元 报1,040.7，上日收在1,039

* 同时间台股 升0.34%

* 外资早盘汇出稍大于汇入

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.25-30.30

最新相关报导链接：

--《综述》乌克兰和平之路举步维艰，亲俄分离主义者拒不缴械

--美国经济：美国3月领先指标上升0.8%，预期为上升0.7%

--日美关系：本周峰会将加强两国联盟关系--财务大臣麻生太郎