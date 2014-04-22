台湾汇市：台币实质交易早盘走贬，亚洲汇市美元高位持坚

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
路透台北4月22日 - 台币兑美元 实质价位周二早盘续贬。亚洲汇市中美元在高位持坚，而韩元走贬带动台币趋弱，盘初外资见小幅汇出。
交易员表示，虽然盘初见外资买美元，但也有些许美元卖盘，方向不是太明显。进口商则明显买入美元，而台币走弱至30.290左右则有不少出口商的卖压出笼。
〞今天早上韩元走弱，外资有买一些(美元)。〞一位小型商银交易员表示。
美元指数周二盘初持于两周高点。此前美元在海外市场表现淡静，因适逢复活节长假，全球很多市场休市。。
交易员认为，台币今日交易区间估主要在30.25-30.30。早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.25-30.29，上日台币实质交易区间主要在30.170-30.250。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初折价较上日尾盘略微缩小；一个月远汇报价 早盘在30.262/30.276左右，上日纽约盘收在30.205。
交易员观察市场动态：
* 台北时间1028韩元兑美元 报1,040.7，上日收在1,039
* 同时间台股 升0.34%
* 外资早盘汇出稍大于汇入
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.25-30.30
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路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
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路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。