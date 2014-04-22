台湾股市：小幅收高，电子股领涨后市仍是观察重心

国际油市：如果延长减产协议，减幅可能不会那么大--科威特石油部长
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
路透台北4月22日 - 台湾股市周二小幅收高。分析师指出，今日受电子股率先创波段高位激励，大盘得以维持涨势，但居高思危气氛没有完全减退，后市仍将以电子股为观察重心，明日料盘面气氛仍偏小多。
加权股价指数 收盘微涨0.26%，收报8,974.71点；成交值 为869.30亿台币，上交易日修正后为671.25亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，今日电子股为盘面反弹重心，电子类指数 盘中指数率先大盘创下逾38个月高位，显示受基本面好转激励的电子类股重回领导盘势的地位，只要该类股趋涨趋势没有改变，短线盘面仍将由多方掌控。
〞大盘9,000点有很大的压力，但类股轮动很快，不必预设立场认为就要转空。〞他说。
简伯仪认为大盘在10日均线8,932点附近料有支撑，明日大盘指数区间看在8,932至9,000点间来回。
电子类股 终场收升0.5%，盘中指数高位345.51点为逾38个月高位，前高在2011年2月9日报346.86点；股王大立光 收高6.52%报1,715台币。
台湾主计总处上日公布3月外销订单年增率5.9%优于预期，受惠手持装置规模和需求提升，带动晶圆代工、晶片、DRAM等电子产品接单畅旺。
本地时间14:40时，亚洲股市涨跌互见，其中新加坡海峡指数 走高0.51%，韩股 收扬0.25%，日经指数 则收跌0.85%。
美国股市周一小涨，交投迟滞，因在上周大涨后，以及本周稍后一批关键企业公布季报前，投资者犹豫不决。周一标普500指数连续第五个交易日收高，为自10月来最长升势。 (完)
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
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4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88527人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.95 1.08 建设银行 5.76 6.16 1.06 中国银行 3.51 3.65 1.09 农业