台湾股市：小幅收高，电子股领涨后市仍是观察重心

路透台北4月22日 - 台湾股市周二小幅收高。分析师指出，今日受电子股率先创波段高位激励，大盘得以维持涨势，但居高思危气氛没有完全减退，后市仍将以电子股为观察重心，明日料盘面气氛仍偏小多。

加权股价指数 收盘微涨0.26%，收报8,974.71点；成交值 为869.30亿台币，上交易日修正后为671.25亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，今日电子股为盘面反弹重心，电子类指数 盘中指数率先大盘创下逾38个月高位，显示受基本面好转激励的电子类股重回领导盘势的地位，只要该类股趋涨趋势没有改变，短线盘面仍将由多方掌控。

〞大盘9,000点有很大的压力，但类股轮动很快，不必预设立场认为就要转空。〞他说。

简伯仪认为大盘在10日均线8,932点附近料有支撑，明日大盘指数区间看在8,932至9,000点间来回。

电子类股 终场收升0.5%，盘中指数高位345.51点为逾38个月高位，前高在2011年2月9日报346.86点；股王大立光 收高6.52%报1,715台币。

台湾主计总处上日公布3月外销订单年增率5.9%优于预期，受惠手持装置规模和需求提升，带动晶圆代工、晶片、DRAM等电子产品接单畅旺。

本地时间14:40时，亚洲股市涨跌互见，其中新加坡海峡指数 走高0.51%，韩股 收扬0.25%，日经指数 则收跌0.85%。